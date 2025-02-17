У київській школі показали сценку з побиттям "працівника ТЦК": поліція відреагувала

У київській школі №309 під час святкового заходу учні показали сценку, у якій один зі школярів ударом "звалює з ніг" нібито працівника територіального центру комплектування. Інцидент викликав суспільний резонанс. Відео опублікував у Facebook військовий Віталій Саранцев, передає УНН.

На кадрах видно, як під час шкільної вистави школярі інсценували побиття військовослужбовця.

Саранцев наголосив, що використання теми війни в шкільних виставах може бути способом осмислення трагедії, однак побиття українського військового не має нічого спільного з мистецтвом чи вихованням.

"Це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник.

Як ми дійшли до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни — стала предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про "злочинний ТЦК", поки справжні злочинці сидять у кремлі?" — написав військовий.

На його думку, якщо в свідомості дітей український військовий сприймається як ворог, а удар по ньому — прояв героїзму, це свідчить про серйозну проблему.

"Якщо в головах українських дітей український військовий — ворог, а "втащити" йому — прояв героїзму, то всім нам — величезна жирна "двійка". Але війна "двійок" не ставить…" — резюмував Саранцев.

Дарницька районна державна адміністрація відреагувала на скандал, опублікувавши офіційну заяву:

"Щодо ситуації, яка склалася у ЗОШ №309. З метою розслідування факту, зафіксованого під час проведення святкового заходу у школі №309, під час якого учні продемонстрували побиття представника ТЦК, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія".

За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку.

До розслідування долучилися й правоохоронці.

У поліції Києва повідомили, що ювенальні поліцейські вже проводять перевірку, адже інформація про шкільну виставу з побиттям військового з'явилася у соцмережах.

"Співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції вже спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також із неповнолітніми "акторами", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Розслідування триває.

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У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які побили і пограбували військовослужбовця.