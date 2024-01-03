В Украину вернулись 99% украинцев, которые выехали в 2023 году - анализ

14 млн человек вернулись в Украину за неполный 2023 год, а 14,1 млн - покинуло страну. Таким образом, 99% украинцев, которые выехали в 2023 году, вернулись в Украину, свидетельствуют данные Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Более 32 млн пересечений границы было зафиксировано в Украине за 11 месяцев 2023 года. В то же время разница между теми, кто выехал и теми, кто вернулся в Украину, составляет менее 1%: 142 тысячи.

Это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны. Так, в 2022 разница между теми, кто выехал из Украины и теми, кто вернулся, составляла 2,2 млн.

Если в начале года украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то уже с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений в 2023 году пришелся на апрель - +114 тыс. граждан и на август - +144 тыс. граждан Украины.

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