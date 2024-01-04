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В Україну повернулися 99% українців, які виїхали у 2023 році - аналіз

В Україну повернулися 99% українців, які виїхали у 2023 році - аналіз

Київ • УНН

 • 53183 перегляди

У 2023 році 99% українців, які виїхали з країни, повернулися

14 млн осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 млн — покинуло країну. Таким чином, 99% українців, які виїхали у 2023 році, повернулись до України, свідчать дані Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Понад 32 млн перетинів кордону було зафіксовано в Україні за 11 місяців 2023 року. Водночас різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся до України, становить менше 1%: 142 тисячі.

Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Так, у 2022 різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, становила 2,2 млн.

Якщо на початку року українці частіше виїжджали, аніж повертались, то вже з липня ця тенденція змінилась. Пік повернень у 2023 році припав на квітень — +114 тис. громадян та на серпень — +144 тис. громадян України.

Посилені перевірки документів у чоловіків: Лубінець звернувся до ДПСУ через черги на кордоні з України 01.01.24, 18:34 • 44115 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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