Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

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Киев  •  УНН

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С 25 февраля в Украине ожидается существенное потепление до +1-5 градусов, а затем до +4-9 градусов. К этому времени будут сохраняться морозы с температурой до -19 градусов на востоке.

Повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25-го февраля. К этому времени будут сохраняться морозы с температурой до -19 градусов на востоке. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует УНН.

Детали

По ее прогнозам, за неделю морозы отступят, при этом дневная температура воздуха постепенно будет повышаться. Так на следующей неделе она составит сначала 1-5 градусов тепла, а затем +4+9, на западе и юге даже до +10 градусов.

В то же время, по словам Диденко, завтра, 19-го февраля, в Украине будет удерживаться морозная погода.

Ночью ожидается -9-13 градусов, в восточной части -12-19 градусов, в западных областях -4-10 градусов. В течение дня в Украине предполагается -1-6 градусов. Небольшой снег вероятен в среду на западе, севере и местами в центральных областях. На юге и востоке - сухо,

- резюмировала синоптик.

Напомним

Из-за морозной погоды уровень потребления электроэнергии в Украине вырос на 3% по сравнению с предыдущим днем. Для промышленных потребителей вводятся ограничения с 16:00 до 19:00, население пока не затронет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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