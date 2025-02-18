Споживання електрики зростає через мороз, графіків для населення наразі немає - Укренерго
Київ • УНН
Через морозну погоду рівень споживання електроенергії в Україні зріс на 3% порівняно з попереднім днем. Для промислових споживачів вводяться обмеження з 16:00 до 19:00, населення поки не зачепить.
Рівень споживання електроенергії продовжує зростати, графіки відключень для населення наразі не прогнозується, але необхідність в ощадливому споживанні зберігається, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
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"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причина – утримання морозної погоди на всій території України", - повідомили у компанії.
Вказано, що сьогодні, 18 лютого, станом на 6:00, рівень споживання був на 3% вищим, ніж попереднього дня. 17 лютого добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня.
Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах, як вказано, тривають.
З 16:00 до 19:00 для збалансування енергосистеми вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються
І закликали споживати електроенергію ощадливо. "Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 19:00", - вказали в компанії.
Як зазначається, ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Кіт Графік допоможе українцям економити електроенергію в пікові години14.02.25, 15:08 • 32227 переглядiв