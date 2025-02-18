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05:23 • 23692 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124659 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183879 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148216 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139539 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117709 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108223 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103021 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143179 перегляди

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Споживання електрики зростає через мороз, графіків для населення наразі немає - Укренерго

Споживання електрики зростає через мороз, графіків для населення наразі немає - Укренерго

Київ • УНН

 • 27820 перегляди

Через морозну погоду рівень споживання електроенергії в Україні зріс на 3% порівняно з попереднім днем. Для промислових споживачів вводяться обмеження з 16:00 до 19:00, населення поки не зачепить.

Рівень споживання електроенергії продовжує зростати, графіки відключень для населення наразі не прогнозується, але необхідність в ощадливому споживанні зберігається, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причина – утримання морозної погоди на всій території України", - повідомили у компанії.

Вказано, що сьогодні, 18 лютого, станом на 6:00, рівень споживання був на 3% вищим, ніж попереднього дня. 17 лютого добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах, як вказано, тривають.

З 16:00 до 19:00 для збалансування енергосистеми вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються

- повідомили в Укренерго.

І закликали споживати електроенергію ощадливо. "Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 19:00", - вказали в компанії.

Як зазначається, ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Кіт Графік допоможе українцям економити електроенергію в пікові години14.02.25, 15:08 • 32227 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна

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