Споживання електрики зростає через мороз, графіків для населення наразі немає - Укренерго

Рівень споживання електроенергії продовжує зростати, графіки відключень для населення наразі не прогнозується, але необхідність в ощадливому споживанні зберігається, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

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"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причина – утримання морозної погоди на всій території України", - повідомили у компанії.

Вказано, що сьогодні, 18 лютого, станом на 6:00, рівень споживання був на 3% вищим, ніж попереднього дня. 17 лютого добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах, як вказано, тривають.

З 16:00 до 19:00 для збалансування енергосистеми вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються - повідомили в Укренерго.

І закликали споживати електроенергію ощадливо. "Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 19:00", - вказали в компанії.

Як зазначається, ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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