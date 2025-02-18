Потребление электричества растет из-за мороза, графиков для населения пока нет - Укрэнерго

ukenru
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 106415 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 117076 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 118549 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 121321 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 123104 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 127885 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 141232 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 201448 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 169489 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 166123 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

18 февраля, 02:07 • 77880 просмотра
Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

18 февраля, 03:58 • 85125 просмотра
рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

05:24 • 70179 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 45145 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 66719 просмотра
публикации
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 66719 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 147227 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 184342 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 220061 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 339754 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 45192 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 106415 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 102873 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

17 февраля, 11:37 • 119265 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

17 февраля, 10:57 • 118049 просмотра
Актуальное
Потребление электричества растет из-за мороза, графиков для населения пока нет - Укрэнерго

Потребление электричества растет из-за мороза, графиков для населения пока нет - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 10518 просмотра

Read in English

Из-за морозной погоды уровень потребления электроэнергии в Украине вырос на 3% по сравнению с предыдущим днем. Для промышленных потребителей вводятся ограничения с 16:00 до 19:00, население пока не затронет.

Уровень потребления электроэнергии продолжает расти, графики отключений для населения пока не прогнозируется, но необходимость в экономном потреблении сохраняется, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Причина - удерживание морозной погоды на всей территории Украины", - сообщили в компании.

Указано, что сегодня, 18 февраля, по состоянию на 6:00, уровень потребления был на 3% выше, чем в предыдущий день. 17 февраля суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего рабочего дня.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, как указано, продолжаются.

С 16:00 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы вынужденно будут применяться меры ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей пока не прогнозируются

- сообщили в Укрэнерго.

И призвали потреблять электроэнергию экономно. "Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 19:00", - указали в компании.

Как отмечается, ситуация в энергосистеме может меняться.

Кот График поможет украинцам экономить электроэнергию в пиковые часы14.02.25, 15:08 • 31879 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы