Потребление электричества растет из-за мороза, графиков для населения пока нет - Укрэнерго

Уровень потребления электроэнергии продолжает расти, графики отключений для населения пока не прогнозируется, но необходимость в экономном потреблении сохраняется, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Причина - удерживание морозной погоды на всей территории Украины", - сообщили в компании.

Указано, что сегодня, 18 февраля, по состоянию на 6:00, уровень потребления был на 3% выше, чем в предыдущий день. 17 февраля суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего рабочего дня.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, как указано, продолжаются.

С 16:00 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы вынужденно будут применяться меры ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей пока не прогнозируются - сообщили в Укрэнерго.

И призвали потреблять электроэнергию экономно. "Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 19:00", - указали в компании.

Как отмечается, ситуация в энергосистеме может меняться.

Кот График поможет украинцам экономить электроэнергию в пиковые часы