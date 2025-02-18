Потребление электричества растет из-за мороза, графиков для населения пока нет - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за морозной погоды уровень потребления электроэнергии в Украине вырос на 3% по сравнению с предыдущим днем. Для промышленных потребителей вводятся ограничения с 16:00 до 19:00, население пока не затронет.
Уровень потребления электроэнергии продолжает расти, графики отключений для населения пока не прогнозируется, но необходимость в экономном потреблении сохраняется, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Причина - удерживание морозной погоды на всей территории Украины", - сообщили в компании.
Указано, что сегодня, 18 февраля, по состоянию на 6:00, уровень потребления был на 3% выше, чем в предыдущий день. 17 февраля суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего рабочего дня.
Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, как указано, продолжаются.
С 16:00 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы вынужденно будут применяться меры ограничения мощности для промышленных потребителей. Ограничения для бытовых потребителей пока не прогнозируются
И призвали потреблять электроэнергию экономно. "Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 19:00", - указали в компании.
Как отмечается, ситуация в энергосистеме может меняться.
Кот График поможет украинцам экономить электроэнергию в пиковые часы14.02.25, 15:08 • 31879 просмотров