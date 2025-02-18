Коли в Україну прийде потепління: прогноз від синоптикині

Підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого. До цього часу зберігатимуться морози з температурою до -19 градусів на сході. Про це у своєму Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, інформує УНН.

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За її прогнозами, за тиждень морози відступлять, при цьому денна температура повітря поступово підвищуватиметься. Так на наступному тижні вона становитиме спочатку 1-5 градусів тепла, а потім +4+9, на заході та півдні навіть до +10 градусів.

Водночас, за словами Діденко, завтра, 19-го лютого, в Україні утримуватиметься морозна погода.

Вночі очікується -9-13 градусів, у східній частині -12-19 градусів, у західних областях -4-10 градусів. Впродовж дня в Україні передбачається -1-6 градусів. Невеликий сніг ймовірний у середу на заході, півночі та подекуди в центральних областях. На півдні та сході – сухо, - резюмувала синоптикиня.

Нагадаємо

Через морозну погоду рівень споживання електроенергії в Україні зріс на 3% порівняно з попереднім днем. Для промислових споживачів вводяться обмеження з 16:00 до 19:00, населення поки не зачепить.