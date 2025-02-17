Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Сегодня, 17 февраля, французский президент Эммануэль Макрон собирает в Париже срочный саммит по Украине. Он будет иметь целью потребовать от США прекратить исключать Европу и Киев из переговорного процесса, обсудить автоматическое вступление Украины в НАТО и не только. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии УНН рассказал, что вступление в НАТО не происходит одномоментно, а для того, чтобы стать членом Альянса, надо, чтобы та или иная страна-кандидат соответствовала критериям, а пока альтернативой НАТО для Украины может быть ЕС.

Парижская встреча будет направлена на то, чтобы наметить европейский план действий после нескольких дней хаотичных брифингов администрации Трампа. Саммиту также нужно будет решить, как реагировать на просьбу США разъяснить, готовы ли лидеры выделить войска для стабилизационных сил в случае прекращения огня - пишет издание The Guardian.

Также сообщается, что предложение о членстве в НАТО при условии нарушения Россией режима прекращения огня (предположительно, при этом США должны будут оставаться гарантом поддержки Украины) продвигали некоторые сенаторы США, и теперь оно имеет поддержку высокопоставленных европейских лидеров, включая президента Финляндии Александра Стубба.

На экстренном саммите в Париже обсудят "автоматическое вступление Украины в НАТО"

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии УНН отметил, что сейчас можно наблюдать активизацию различных групп в контексте будущих переговоров завершения войны.

"Тот факт, что европейцы имеют целью обсудить такие насущные вопросы, то я думаю, что то, что мир движется, возможно, на таком направлении, однако то, что сейчас говорится о возможном автоматическом вступлении Украины в НАТО, это где-то довольно странная конфигурация, странная выработка каких-то вариантов того, как Украина может получить гарантии безопасности, ведь стоит понимать, что такие решения не принимаются одномоментно и для того, чтобы стать членом Альянса, надо, во-первых, чтобы та или иная страна-кандидат соответствовала критериям, а Украина движется в этом направлении, она реформируется, далеко не все мы сделали, чтобы можно было соответствовать этим стандартам. Я пока не вижу того, чтобы в европейских государствах было единство мнений, ведь даже перед началом полномасштабного вторжения, когда было понятно, что рф не ограничится лишь какими-то локальными боевыми действиями, а она готова осуществлять полномасштабные агрессии. Это не объединило в полной мере страны Запада. Да, объединило в смысле помощи нашему государству и относительно того, что россию нужно остановить, а впрочем мы не видим видим в документе мыслей относительно членства Украины в НАТО", - сказал Желиховский.

Он отметил, что сейчас несколько стран, среди которых Германия, Венгрия, Словакия, не поддерживают идею вступления Украины в НАТО.

"Все соглашаются, что Украина должна стать будущим членом НАТО, но дальше таких деклараций речь не идет. Мы до сих пор не увидели того, что страны этого блока желают видеть Украину в практике страной членом НАТО. Байден прислал позитивный сигнал о приглашении Украины в НАТО, а приглашение также должно приниматься коллегиально", - отмечает Желиховский.

Шольц считает дискуссию о миротворческих войсках в Украине преждевременной

По его словам, он не исключает возможности изменения критериев по вступлению стран в Альянс, но трудно представить, как на это отреагирует администрация президента США Дональда Трампа.

"Поэтому, на мой взгляд, не стоит полагаться на такие варианты. Нужно сейчас предоставить Украине действенные гарантии безопасности, которые возможно бы включали размещение европейских миротворческих сил, и предоставлять Украине все возможные средства, чтобы мы могли отразить российскую атаку в случае, если таковая будет иметь место. Президент Украины Владимир Зеленский об этом отметил, что нужно иметь соответствующие соглашения, как имеет Израиль со странами запада и средства сдерживания россиян, ракеты, и разного рода вооружения, боеприпасы", - отмечает эксперт.

Зеленский: Украина должна иметь четко очерченные гарантии безопасности

Он отмечает, что необходимо настаивать на вступлении Украины в ЕС, ведь это "наша экономическая безопасность и гарантия нашего суверенитета, ведь пока путин не нападал на страны-члены ЕС".

Он понимает, что там сильные экономики, а сильные экономики создают сильные армии. И Украина должна надеяться на то, что у нас будет сильная экономическая способность, которая даст нам возможность иметь мощные войска. И тоже Президент Зеленский и другие высокопоставленные Украины на этом подчеркивают, что нужно, чтобы Украина имела мощную армию, как в странах НАТО, а для этого нужны соответствующие средства, нужны ресурсы. И мы можем иметь доступ к этим ресурсам, к тем средствам, к тем возможностям, если будем членами Европейского Союза. Надо дать возможность Украине вступить в ЕС в ближайшие годы. Буквально сейчас после подписания мирного соглашения, если это произойдет, мы должны ускорить этот процесс - говорит эксперт.

Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

По его словам, ЕС является альтернативой вступления в НАТО, ведь это также позволит защитить независимость, суверенитет и вообще существование Украины как государства, которое в дальнейшем будет развиваться и укреплять свои возможности.

"Я пока не вижу единства западного мира (относительно вступления Украины в НАТО - ред.). Также мы должны понимать, что мы не знаем, какое будет подписано соглашение с Россией. То есть, мы сейчас не сможем на практике говорить о НАТО, потому что этот вопрос вероятно будет предметом торгов с Россией", - сказал Желиховский.

Также он напомнил о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, которые фактически были нейтральными, хотя их стандарты соответствовали требованиям Альянса.

"Но также хочу подчеркнуть и напомнить, что что было непросто. Против Швеции выступали Турция и Венгрия. Финляндия несколько быстрее присоединилась, Швеция чуть позже и из-за вещей, которые и волнуют турецкое общество. Но в любом случае мы должны быть готовыми, что такая некая условная Венгрия нам также может поставить какие-то условия и это поставит в очень невыгодную позицию официальный Киев в этом смысле. Желательно, чтобы мы стали членами Альянса уже вчера", - добавляет эксперт.

Мир для Украины: генсек НАТО и Келлог согласовали следующие шаги

Кроме того, для быстрого вступления Украины в НАТО нужно провести изменения в Уставе Альянса.

"Будет ли это сделано ради Украины? У меня большой вопрос, поэтому я пока не тешу себя какими-то иллюзиями на этот счет. Поэтому нам стоит полагаться, во-первых, на свои силы, а во-вторых, на те гарантии, которые могут дать нам наши партнеры", - резюмировал Желиховский.