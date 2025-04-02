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В Минюсте рассказали о микросхемах западного производства в российских ракетах и "шахедах"

Киев • УНН

 • 159528 просмотра

российское оружие содержит западные компоненты, несмотря на санкции. Микросхемы попадают в рф нелегально, делая возможным террор против украинцев.

В Минюсте рассказали о микросхемах западного производства в российских ракетах и "шахедах"

Заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко в интервью изданию The New York Times рассказал, что исследования фрагментов сбитых "шахедов" и ракет показывают, что российское оружие до сих пор содержит западные компоненты, пишет УНН со ссылкой на Минюст.

Детали

Гайченко напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россия превратила жилые дома, школы и больницы Украины в свои мишени. По его словам, каждый удар, каждое разрушенное здание, каждая потерянная жизнь имеет технологическую основу. Речь идет об иностранных компонентах в российских и иранских БПЛА и ракетах.

Заместитель министра подробно рассказал The New York Times об усилиях судебных экспертов Минюста по исследованию фрагментов российского оружия.

Разобранные "шахеды" и ракеты раскрывают правду: оружие, которое ежедневно убивает украинцев - содержит, в частности, микросхемы западного производства

- сообщил Гайченко.

Он рассказал, что несмотря на санкции, эти компоненты попадают в россию нелегально через "серые" и "черные" схемы, и делают возможным террор против украинцев.

Дополнение

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры на фоне текущих переговоров о прекращении таких ударов.

По мнению аналитиков, россия, вероятно, использует "расплывчатые" условия прекращения огня, чтобы нанести удары по украинской энергетической инфраструктуре артиллерией меньшей дальности, но не крылатыми ракетами большой дальности или дронами-камикадзе.

Накануне заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил, что россия не принимает предложения США о прекращении огня в Украине.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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