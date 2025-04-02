В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"
Київ • УНН
російська зброя містить західні компоненти попри санкції. Мікросхеми потрапляють в рф нелегально, роблячи можливим терор проти українців.
Заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю виданню The New York Times розповів, що дослідження фрагментів збитих "шахедів" і ракет показують, що російська зброя і досі містить західні компоненти, пише УНН з посиланням на Мін’юст.
Деталі
Гайченко нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росія перетворила житлові будинки, школи й лікарні України на свої мішені. За його словами, кожен удар, кожна зруйнована будівля, кожне загублене життя має технологічне підґрунтя. Йдеться про іноземні компоненти в російських та іранських БпЛА та ракетах.
Заступник міністра розповів The New York Times детально розповів про зусилля судових експертів Мін’юсту щодо дослідження фрагментів російської зброї.
Розібрані "шахеди" та ракети розкривають правду: зброя, яка щодня вбиває українців — містить, зокрема, мікросхеми західного виробництва
Він розповів, що попри санкції, ці компоненти потрапляють до росії нелегально через "сірі" та "чорні" схеми, і роблять можливим терор проти українців.
Доповнення
В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська продовжують обстріли української енергетичної інфраструктури на тлі поточних переговорів про припинення таких ударів.
На думку аналітиків, росія, ймовірно, використовує "розпливчасті" умови припинення вогню, щоб завдати ударів по українській енергетичній інфраструктурі артилерією меншої дальності, але не крилатими ракетами великої дальності чи дронами-камікадзе.
Напередодні заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що росія не приймає пропозиції США щодо припинення вогню в Україні.