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Вашингтон Пост

"Возможно": представитель путина высказался о визите в Вашингтон для встречи с Уиткоффом

Киев • УНН

 • 178609 просмотра

кирилл дмитриев прокомментировал возможные переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом по войне в Украине.

"Возможно": представитель путина высказался о визите в Вашингтон для встречи с Уиткоффом

Уполномоченный российского диктатора владимира путина по международному сотрудничеству, глава российского фонда прямых инвестиций (рфпи) кирилл дмитриев прокомментировал информацию о его возможных переговорах со спецпосланцем США Стивом Уиткоффом, который участвует в переговорах по прекращению огня в войне рф против Украины, в Вашингтоне на этой неделе, пишет УНН.

Детали 

"Возможно. Сопротивление диалогу между США и россией является реальным и обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений - это именно то, что нужно миру для длительной глобальной безопасности и мира?" - написал дмитриев.

Кто такой дмитриев

кирилл дмитриев, глава российского фонда прямых инвестиций (рфпи) - среди главных представителей россии на переговорах с США по войне в Украине. 

рфпи он возглавляет с 2011 года и имеет тесные связи с российской властью. В частности, его участие в переговорах, по сообщениям, свидетельствует о заинтересованности кремля в финансовых аспектах урегулирования конфликта.

Как сообщил российский Фонд борьбы с коррупцией, кирилл дмитриев, которого владимир путин назначил главным переговорщиком с США по войне в Украине, вместе с семьей владеет недвижимостью в россии, Франции и Дубае на сумму более 7,5 миллиарда рублей. 

До 2011 года, когда дмитриев возглавил рфпи, его имущество ограничивалось двумя объектами недвижимости стоимостью 420 миллионов рублей: домом в коттеджном поселке "Бенилюкс" в московской области и квартирой в престижном жилом комплексе в москве. Однако после его назначения активы семьи стремительно выросли.

По данным ФБК, сейчас семья дмитриева имеет: 11 квартир и коммерческих помещений в москве, общей стоимостью 3,4 миллиарда рублей; дом в барвихе площадью несколько сотен квадратных метров, который стоит 1,25 миллиарда рублей; элитную недвижимость во Франции – виллу и квартиру на мысе Антиб на Лазурном берегу, а также апартаменты в Куршевеле. Общая стоимость этих объектов составляет 16 миллионов евро; апартаменты в Дубае – после начала полномасштабного вторжения его отец александр дмитриев приобрел две квартиры общей площадью 980 квадратных метров. Их рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

Напомним 

Ранее CNN сообщал, что дмитриев на этой неделе поедет в Вашингтон, где встретится со специальным представителем американской стороны Стивом Уиткоффом. В частности, темой встречи могут стать вопросы двусторонних отношений, в частности экономического сотрудничества и инвестиций, а также поиски путей выхода из кризиса, который продолжается после российского вторжения в Украину. Кроме того, визит станет первым с момента начала широкомасштабной войны в Украине.

Алина Волянская

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