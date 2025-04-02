"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

Уповноважений російського диктатора володимира путіна з міжнародного співробітництва, глава російського фонду прямих інвестицій (рфпі) кирило дмитрієв прокоментував інформацію про його можливі переговори зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом, який бере участь у переговорах щодо припинення вогню у війні рф проти України, у Вашингтоні цього тижня, пише УНН.

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"Можливо. Опір діалогу між США та росією є реальним і зумовлений укоріненими інтересами та старими наративами. Але що, якщо поліпшення відносин - це саме те, що потрібно світу для тривалої глобальної безпеки і миру?" - написав дмитрієв.

Хто такий дмитрієв

кирило дмитрієв, голова російського фонду прямих інвестицій (рфпі) - серед головних представників росії на переговорах із США щодо війни в Україні.

рфпі він очолює з 2011 року та має тісні зв’язки з російською владою. Зокрема, його участь у переговорах, за повідомленнями, свідчить про зацікавленість кремля у фінансових аспектах врегулювання конфлікту.

Як повідомив російський Фонд боротьби з корупцією, кирило дмитрієв, якого володимир путін призначив головним переговорником з США щодо війни в Україні, разом із родиною володіє нерухомістю у росії, Франції та Дубаї на суму понад 7,5 мільярда рублів.

До 2011 року, коли дмитрієв очолив рфпі, його майно обмежувалося двома об’єктами нерухомості вартістю 420 мільйонів рублів: будинком у котеджному селищі "Бенілюкс" у московській області та квартирою у престижному житловому комплексі в москві. Однак після його призначення активи сім’ї стрімко зросли.

За даними ФБК, зараз родина дмитрієва має: 11 квартир та комерційних приміщень у москві, загальною вартістю 3,4 мільярда рублів; будинок у барвисі площею кілька сотень квадратних метрів, який коштує 1,25 мільярда рублів; елітну нерухомість у Франції – віллу та квартиру на мисі Антіб на Лазурному березі, а також апартаменти в Куршевелі. Загальна вартість цих об’єктів становить 16 мільйонів євро; апартаменти в Дубаї – після початку повномасштабного вторгнення його батько олександр дмитрієв придбав дві квартири загальною площею 980 квадратних метрів. Їхня ринкова вартість – 8,5 мільйона євро.

Нагадаємо

Раніше CNN повідомляв, що дмитрієв цього тижня поїде до Вашингтона, де зустрінеться зі спеціальним представником американської сторони Стівом Віткоффом. Зокрема, темою зустрічі можуть стати питання двосторонніх відносин, зокрема економічної співпраці та інвестицій, а також пошуки шляхів виходу з кризи, що триває після російського вторгнення в Україну. Окрім того, візит стане першим з моменту початку широкомасштабної війни в Україні.