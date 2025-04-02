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The Washington Post

Чиновник терористичної країни їде до Вашингтона на переговори з США

Київ • УНН

 • 16539 перегляди

Спеціальний представник із міжнародного економічного співробітництва рф зустрінеться зі спеціальним представником американської сторони для обговорення економічної співпраці та виходу з кризи після вторгнення в Україну. Це перший візит російського високопосадовця з початку війни.

Чиновник терористичної країни їде до Вашингтона на переговори з США

Цього тижня у Вашингтоні очікується візит високопосадовця з рф, який проведе переговори з представниками адміністрації президента США. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За інформацією, до американської столиці прибуде очільник російського державного фонду та спеціальний представник із міжнародного економічного співробітництва Кирило Дмитрієв. 

Основним співрозмовником Дмитрієва у США стане спеціальний представник американської сторони Стів Віткофф. Головною темою зустрічі можуть стати питання двосторонніх відносин, зокрема економічної співпраці та інвестицій, а також пошуки шляхів виходу з кризи, що триває після російського вторгнення в Україну. 

Офіційні коментарі з боку Білого дому та Держдепартаменту США наразі відсутні. Так само не надали оперативної відповіді на запити й представники російської дипломатії та державних структур. 

Цей візит стане першим з моменту початку широкомасштабної війни в Україні, коли російський високопосадовець прибуде до Вашингтона для проведення переговорів. Відомо, що він відбувається на тлі недавніх контактів між президентами двох країн, що може свідчити про спроби налагодження діалогу. Водночас США та рф продовжують опрацьовувати питання, пов’язані з дипломатичними призначеннями та стратегічно важливими ресурсами.

росія і США розпочали перемовини щодо проектів рідкоземів у рф - представник путіна31.03.25, 09:01 • 10256 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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