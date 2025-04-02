Чиновник террористической страны едет в Вашингтон на переговоры с США

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 12831 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 101279 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 164882 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104117 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 340766 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172535 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144202 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195928 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124551 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108097 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135089 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45138 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 156847 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35622 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82148 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 12831 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82278 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 101279 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 164882 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 156964 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19599 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21454 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35713 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45230 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135183 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Чиновник террористической страны едет в Вашингтон на переговоры с США

Киев • УНН

 • 16538 просмотра

Специальный представитель по международному экономическому сотрудничеству рф встретится со специальным представителем американской стороны для обсуждения экономического сотрудничества и выхода из кризиса после вторжения в Украину. Это первый визит российского высокопоставленного чиновника с начала войны.

Чиновник террористической страны едет в Вашингтон на переговоры с США

На этой неделе в Вашингтоне ожидается визит высокопоставленного чиновника из рф, который проведет переговоры с представителями администрации президента США. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации, в американскую столицу прибудет глава российского государственного фонда и специальный представитель по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. 

Основным собеседником Дмитриева в США станет специальный представитель американской стороны Стив Виткофф. Главной темой встречи могут стать вопросы двусторонних отношений, в частности экономического сотрудничества и инвестиций, а также поиски путей выхода из кризиса, который продолжается после российского вторжения в Украину. 

Официальные комментарии со стороны Белого дома и Госдепартамента США пока отсутствуют. Так же не предоставили оперативного ответа на запросы и представители российской дипломатии и государственных структур. 

Этот визит станет первым с момента начала широкомасштабной войны в Украине, когда российский высокопоставленный чиновник прибудет в Вашингтон для проведения переговоров. Известно, что он происходит на фоне недавних контактов между президентами двух стран, что может свидетельствовать о попытках налаживания диалога. В то же время США и рф продолжают разрабатывать вопросы, связанные с дипломатическими назначениями и стратегически важными ресурсами.

россия и США начали переговоры по проектам редкоземов в рф - представитель путина31.03.25, 09:01 • 10256 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Вашингтон
Соединенные Штаты
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86