Чиновник террористической страны едет в Вашингтон на переговоры с США

На этой неделе в Вашингтоне ожидается визит высокопоставленного чиновника из рф, который проведет переговоры с представителями администрации президента США. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации, в американскую столицу прибудет глава российского государственного фонда и специальный представитель по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Основным собеседником Дмитриева в США станет специальный представитель американской стороны Стив Виткофф. Главной темой встречи могут стать вопросы двусторонних отношений, в частности экономического сотрудничества и инвестиций, а также поиски путей выхода из кризиса, который продолжается после российского вторжения в Украину.

Официальные комментарии со стороны Белого дома и Госдепартамента США пока отсутствуют. Так же не предоставили оперативного ответа на запросы и представители российской дипломатии и государственных структур.

Этот визит станет первым с момента начала широкомасштабной войны в Украине, когда российский высокопоставленный чиновник прибудет в Вашингтон для проведения переговоров. Известно, что он происходит на фоне недавних контактов между президентами двух стран, что может свидетельствовать о попытках налаживания диалога. В то же время США и рф продолжают разрабатывать вопросы, связанные с дипломатическими назначениями и стратегически важными ресурсами.

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