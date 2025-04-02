Миллионы “на лекарствах для государства”: фармгигантов подозревают в преступных схемах с дистрибьютором

Фармацевтические предприятия, на которых в конце февраля правоохранители проводили обыски, подозревают в присвоении и легализации более 3 миллионов гривен государственных средств. Об этом сообщили УНН в Киевской городской прокуратуре в ответ на официальный запрос.

Детали

По данным прокуратуры, расследование ведется по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК Украины. Речь идет о возможном присвоении государственных и бюджетных средств должностными лицами фармпроизводителей, которые, по версии следствия, вступили в преступный сговор с представителями одного из дистрибьюторов западных регионов Украины.

Согласно материалам дела, должностные лица наладили противоправный механизм сбыта лекарственных средств по завышенным ценам в государственные и коммунальные медицинские учреждения, что позволило впоследствии завладеть средствами и легализовать их.

В результате действий, которые квалифицируют как злоупотребление служебным положением и отмывание средств, бюджет понес убытки в размере 3,15 млн грн. Пяти лицам по этому делу уже сообщено о подозрении по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Расследование продолжается.

Интересно, что предметом дела стало "всего лишь" 3,15 млн грн - на фоне финансовых показателей фигурантов эта сумма выглядит скорее как мелкая сдача. Например, по данным сервиса Opendatabot, в 2024 году доход "Дарницы" составил более 6,8 млрд грн, "Фармака" - 10,7 млрд грн, а "Артериума" - 5,2 млрд грн. Как говорится, на кофе из корпоративного бюджета - да и то не всем.

Народный депутат Михаил Цымбалюк в комментарии УНН заявил, что считает действия производителей лекарств не просто недопустимыми, а преступлением во время войны.

Сегодня фармбизнес стал на удивление очень прибыльным, хотя учитывая войну, на большое количество раненых, как военных, так и гражданских, это должно было быть вообще на уровне рентабельности и с небольшой прибылью, пусть там 15-20%. А то, что происходит сейчас, то это недопустимо, это безобразие, это преступление во время войны и вывод средств за границу фармкомпаниями в том числе. Удивительно, что это происходит в наших отечественных компаниях - отметил нардеп.

По его мнению, очень важно, чтобы после решения СНБО министр здравоохранения и правительство в целом тщательно разобрались, где было завышение цен на лекарства и было ли оно объективным.

Потому что идет безумное сопротивление, те же фармкомпании некоторые лекарства вообще сейчас придержали для того, чтобы взбудоражить людей, чтобы показать, что происходит давление на бизнес. Хотя, на самом деле, это совсем не так - добавил Цимбалюк.

Напомним

В конце февраля на фармзаводах "Дарница", "Фармак" и "Артериум" в Киеве правоохранители провели обыски. Название четвертого предприятия, где также проходили следственные действия, пока официально не разглашается.