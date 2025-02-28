У Києві проводяться обшуки чотирьох фармзаводів: деталі
Київ • УНН
Поліція проводить обшуки на чотирьох фармацевтичних підприємствах Києва, включаючи "Дарницю", "Фармак" та "Артеріум". Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження щодо державних закупівель.
В поліції підтвердили обшуки 4 підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає УНН.
Деталі
Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів
За інформацією, наразі розпочато кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях зазначених установ.
Нагадаємо
Раніше УНН вже писав, що у поліції підтвердили інформацію про проведення обшуків на території кількох фармацевтичних підприємств. Зокрема, було відомо, що обшуки проходять на території фармацевтичних заводів "Дарниця", "Фармак" та "Артеріум" у рамках кримінального провадження щодо їхньої участі у державних закупівлях.
Назва четвертої компанії поки не розголошується.