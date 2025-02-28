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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві проводяться обшуки чотирьох фармзаводів: деталі

Київ • УНН

 • 110077 перегляди

Поліція проводить обшуки на чотирьох фармацевтичних підприємствах Києва, включаючи "Дарницю", "Фармак" та "Артеріум". Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження щодо державних закупівель.

У Києві проводяться обшуки чотирьох фармзаводів: деталі

В поліції підтвердили обшуки 4 підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає УНН.

Деталі

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів

- йдеться у повідомленні.

За інформацією, наразі розпочато кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях зазначених установ.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що у поліції підтвердили інформацію про проведення обшуків на території кількох фармацевтичних підприємств.  Зокрема, було відомо, що обшуки проходять на території фармацевтичних заводів "Дарниця", "Фармак" та "Артеріум" у рамках кримінального провадження щодо їхньої участі у державних закупівлях. 

Назва четвертої компанії поки не розголошується.

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