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В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали

Киев • УНН

 • 110072 просмотра

Полиция проводит обыски на четырех фармацевтических предприятиях Киева, включая «Дарницу», «Фармак» и «Артериум». Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно государственных закупок.

В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали

В полиции подтвердили обыски 4 предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

Детали

Полиция Киева проводит следственные действия на территории четырех предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств

- говорится в сообщении.

По информации, сейчас начато уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в служебных помещениях указанных учреждений.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что в полиции подтвердили информацию о проведении обысков на территории нескольких фармацевтических предприятий.  В частности, было известно, что обыски проходят на территории фармацевтических заводов "Дарница", "Фармак" и "Артериум" в рамках уголовного производства относительно их участия в государственных закупках. 

Название четвертой компании пока не разглашается.

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