В Киеве проводятся обыски четырех фармзаводов: детали
Киев • УНН
Полиция проводит обыски на четырех фармацевтических предприятиях Киева, включая «Дарницу», «Фармак» и «Артериум». Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно государственных закупок.
В полиции подтвердили обыски 4 предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
Детали
Полиция Киева проводит следственные действия на территории четырех предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств
По информации, сейчас начато уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в служебных помещениях указанных учреждений.
Напомним
Ранее УНН уже писал, что в полиции подтвердили информацию о проведении обысков на территории нескольких фармацевтических предприятий. В частности, было известно, что обыски проходят на территории фармацевтических заводов "Дарница", "Фармак" и "Артериум" в рамках уголовного производства относительно их участия в государственных закупках.
Название четвертой компании пока не разглашается.