Правоохоронці прийшли з обшуками на фармзаводи - поліція

Правоохоронці в пʼятницю проводять обшуки на території кількох фармацевтичних підприємств. Про це в коментарі УНН повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

"Ми підтверджуємо що зараз триває низка обшуків на території декількох підприємств", - зазначили в поліції.

Детальну інформацію правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення всіх слідчих дій.

За інформацією УНН, обшуки проходять на території фармацевтичних заводів "Дарниця", "Фармак" та "Артеріум" у рамках кримінального провадження щодо їхньої участі у державних закупівлях.