Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полиция
Киев • УНН
Правоохранители проводят обыски на фармацевтических заводах "Дарница", "Фармак" и "Артериум". Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства в отношении государственных закупок.
Правоохранители в пятницу проводят обыски на территории нескольких фармацевтических предприятий. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Полиции Киева.
"Мы подтверждаем, что сейчас проводится ряд обысков на территории нескольких предприятий", - отметили в полиции.
Подробную информацию правоохранители обещают обнародовать после завершения всех следственных действий.
По информации УНН, обыски проходят на территории фармацевтических заводов "Дарница", "Фармак" и "Артериум" в рамках уголовного производства относительно их участия в государственных закупках.