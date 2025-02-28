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Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полиция

Киев • УНН

 • 149920 просмотра

Правоохранители проводят обыски на фармацевтических заводах "Дарница", "Фармак" и "Артериум". Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства в отношении государственных закупок.

Правоохранители пришли с обысками на фармзаводы - полиция

Правоохранители в пятницу проводят обыски на территории нескольких фармацевтических предприятий. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

"Мы подтверждаем, что сейчас проводится ряд обысков на территории нескольких предприятий", - отметили в полиции.

Подробную информацию правоохранители обещают обнародовать после завершения всех следственных действий.

По информации УНН, обыски проходят на территории фармацевтических заводов "Дарница", "Фармак" и "Артериум" в рамках уголовного производства относительно их участия в государственных закупках.

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