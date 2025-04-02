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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Київ • УНН

 • 153743 перегляди

Фармвиробників підозрюють у змові з дистриб’юторами для збуту ліків за завищеними цінами. Бюджет зазнав збитків на 3,15 млн грн, п’ятьом особам повідомлено про підозру.

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Фармацевтичні підприємства, на яких наприкінці лютого правоохоронці проводили обшуки, підозрюють у привласненні та легалізації понад 3 мільйонів гривень державних коштів. Про це повідомили УНН у Київській міській прокуратурі у відповідь на офіційний запит.

Деталі

За даними прокуратури, розслідування ведеться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України. Йдеться про можливе привласнення державних та бюджетних коштів посадовими особами фармвиробників, які, за версією слідства, вступили у злочинну змову з представниками одного з дистриб’юторів західних регіонів України.

Згідно з матеріалами справи, посадовці налагодили протиправний механізм збуту лікарських засобів за завищеними цінами до державних і комунальних медичних установ, що дало змогу згодом заволодіти коштами та легалізувати їх.

У результаті дій, які кваліфікують як зловживання службовим становищем і відмивання коштів, бюджет зазнав збитків у розмірі 3,15 млн грн. П’ятьом особам у цій справі вже повідомлено про підозру за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. Розслідування триває.

Цікаво, що предметом справи стало "всього лише" 3,15 млн грн - на тлі фінансових показників фігурантів ця сума виглядає радше як дрібна решта. Наприклад, за даними сервісу Opendatabot, у 2024 році дохід "Дарниці" становив понад 6,8 млрд грн, "Фармаку" - 10,7 млрд грн, а "Артеріуму" - 5,2 млрд грн. Як кажуть, на каву з корпоративного бюджету - та й то не всім.

Народний депутат Михайло Цимбалюк у коментарі УНН заявив, що вважає дії виробників ліків не просто неприпустимими, а злочином під час війни.

Сьогодні фармбізнес став на диво дуже прибутковим, хоча зважаючи на війну, на велику кількість поранених, як військових, так і цивільних, це мало бути взагалі на рівні рентабельності і з невеликим прибутком, нехай там 15-20%. А те, що відбувається зараз, то це неприпустимо, це неподобство, це злочин під час війни і виведення коштів за кордон фармкомпаніями в тому числі. Дивно, що це відбувається в наших вітчизняних компаніях 

- зазначив нардеп.

На його думку, дуже важливо, щоб після рішення РНБО міністр охорони здоровʼя та уряд в цілому ретельно розібралися, де було завищення цін на ліки і чи було воно обʼєктивним.

Бо йде шалений спротив, ті ж фармкомпанії деякі ліки взагалі зараз притримали для того, аби розбурхати людей, щоб показати, що відбувається тиск на бізнес. Хоча, насправді, це зовсім не так 

- додав Цимбалюк.

Нагадаємо

У кінці лютого на фармзаводах "Дарниця", "Фармак" та "Артеріум" у Києві правоохоронці провели обшуки. Назва четвертого підприємства, де також відбувалися слідчі дії, поки офіційно не розголошується.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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