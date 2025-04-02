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Производители так и не снизили цены на лекарства, хотя больше не платят аптекам за маркетинг - нардеп

Киев • УНН

 • 211339 просмотра

Нардеп Юрий Заславский заявил, что цены на лекарства не снизились после отмены маркетинговых соглашений между производителями и аптеками. Он подчеркнул, что производители не снизили цены, перекладывая вину на розницу.

Производители так и не снизили цены на лекарства, хотя больше не платят аптекам за маркетинг - нардеп

На фармацевтическом рынке Украины образовался коллапс из-за введения нового регулирования. Несмотря на запрет заключения маркетинговых договоров между аптеками и производителями, который, по сути, освободил заводы от необходимости платить проценты ритейлу, цены на лекарства не только не снизились - они продолжают стремительно расти. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский.

По словам нардепа, украинские фармпроизводители заявляют о том, что были вынуждены платить аптечным сетям 40-60% от стоимости препарата по маркетинговым соглашениям. Заводы утверждают, что это влияло на отпускные цены лекарств, поэтому пациенты были вынуждены покупать их дороже.

Например, в течение 2024 года производители подняли цены в 2-2,5 раза, объясняя это якобы высокими затратами на продвижение своих товаров.

После введения нового регулирования фармрынка с 1 марта, маркетинговые соглашения между производителями и аптеками попали под запрет. Но, по словам Юрия Заславского, вместо того, чтобы снизить отпускные цены на 40-60%, освобожденных от маркетинга, производители не пошли на такой шаг.

Если брать справедливо, то после запрета маркетинга производителям больше не нужно платить этих 60%. Они должны были бы снизить свои цены. Даже если запретили на два месяца этот маркетинг, то вы, пожалуйста, на два месяца эту добавленную стоимость, которую вы вкладываете в стоимость лекарств, отнимите. Но они, конечно же, этого не сделали

- отметил Заславский.

Вместо этого аптеки, лишенные дохода в виде маркетинговых соглашений, вынуждены самостоятельно покрывать свои расходы.

Когда у аптеки есть арендованное помещение, есть персонал, коммуналка и все такое – это ее расходы. Той наценки, которую ставили аптеки, 10-12% на рецептурные жизненно важные препараты для привлечения пациента, ее не хватает. Они увеличили наценку автоматически, потому что они не могут рассчитывать на маркетинг, который до того покрывал эти скидки. Соответственно, цены выросли. Но если бы цены производителей просели, если бы производители отнеслись к этому справедливо, то цены бы, конечно, понизились

- добавил Заславский.

В качестве примера нардеп рассказал, что на днях покупал ферментный препарат, который еще в январе стоил 200 грн, а сейчас его стоимость уже 250 грн.

Парадоксально, но именно производители активно формируют нарратив о "заоблачных" аптечных наценках вплоть до 100-150%, пытаясь переложить вину на розницу. При этом игнорируется факт, что средний аптечный ассортимент составляет до 5 тысяч наименований, а прибыльность может существенно различаться в зависимости от позиции, отметил нардеп.

К тому же рынок лекарств в Украине - это преимущественно генерики. Нет дорогих инноваций. Поэтому говорить о высокой маржинальности всего ассортимента - манипуляция, считает Заславский.

Кроме того, он обратил внимание на то, что из-за потери маркетинговых соглашений снизятся поступления в госбюджет, потому что раньше аптеки платили за такие поступления налоги. Более того, нардеп не исключает, что полный запрет маркетинга приведет к возникновению теневых схем.

Маркетинг - это целая наука. И сегодня не использовать маркетинговые мероприятия для продвижения того или иного препарата, я сейчас говорю не о рецептурных, а о безрецептурных препаратах, я не вижу в этом смысла. Государственное регулирование устраивать? Насколько я помню, там, где государство начинает вмешиваться, там начинается хаос

- подчеркнул Заславский.

Стоит отметить, что сейчас государство не регулирует отпускные цены производителей лекарств, а ограничивает исключительно наценки дистрибьюторов и аптек. Это при том, что, по данным исследований, 72% цены препарата формирует именно производитель.

По мнению нардепа, выход - в возвращении маркетинговых соглашений с прозрачным налогообложением и одновременно в сбалансированном подходе к регулированию деятельности аптечных сетей, дистрибьюторов и производителей - как это происходит в Европе.

Стоит уточнить, что в странах Европы маркетинговые соглашения на безрецептурные лекарственные средства между производителями и аптеками не регулируются, то есть государства не вмешиваются в хозяйственные отношения компаний. А маркетинг рецептурных препаратов в европейских странах запрещен.

Сейчас на одной киевской улице может быть пять аптек. Но это не монополия – это конкуренция. И потребитель сам выбирает, куда пойти. Если одна сеть не берет товар, другая возьмет. Не в этом суть проблемы

- отметил он.

Отметим, что развитые страны стимулируют конкуренцию, в том числе и на фармацевтическом рынке. Соответствующие органы там лишь отслеживают случаи манипуляций и сговоров с целью монополизации рынка. В Украине, кстати, этим занимается Антимонопольный комитет.

Напомним

По данным Государственной налоговой службы, украинские фармпроизводители в 2024 году уплатили меньше всего налогов в отрасли, что вызывает вопросы о возможных теневых схемах и несправедливости в фискальной нагрузке. Так, юридические лица и физические лица предприниматели, занимающиеся розничной торговлей лекарств в аптеках, в 2024 году уплатили в бюджет около 5,4 миллиардов гривен налогов. Дистрибьюторы в том же году принесли госбюджету более 9,7 миллиардов гривен. Производители же лишь немногим больше, чем 4,5 миллиарда гривен.

По мнению экономиста Олега Гетьмана, такая модель рынка, где производители платят меньше всего налогов, выглядит странно и может указывать на использование схем по уклонению от уплаты налогов.

По данным сервиса Opendatabot, в 2024 году доход только трех крупнейших заводов составил почти 23 миллиарда гривен, в частности, доход "Дарницы" составил более 6,8 млрд грн, "Фармака" - 10,7 млрд грн, а "Артериума" - 5,2 млрд грн.

Добавим

В конце февраля на фармзаводах "Дарница", "Фармак" и "Артериум" в Киеве правоохранители провели обыски. Название четвертого предприятия, где также проходили следственные действия, пока официально не разглашается.

В Киевской городской прокуратуре сообщили УНН, что речь идет о возможном присвоении государственных и бюджетных средств должностными лицами фармпроизводителей, которые, по версии следствия, вступили в преступный сговор с представителями одного из дистрибьюторов западных регионов Украины. Согласно материалам дела, чиновники наладили противоправный механизм сбыта лекарственных средств по завышенным ценам в государственные и коммунальные медицинские учреждения, что позволило впоследствии завладеть средствами и легализовать их.

В результате действий, которые квалифицируют как злоупотребление служебным положением и отмывание средств, бюджет понес убытки в размере 3,15 млн грн. Пяти лицам по этому делу уже сообщено о подозрении по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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