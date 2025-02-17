Мир для Украины: генсек НАТО и Келлог согласовали следующие шаги
Киев • УНН
Марк Рютте и Кит Келлог обсудили пути прекращения войны против Украины и достижения справедливого мира. Союзники согласовали следующие шаги поддержки после призыва США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 17 февраля встретился со специальным посланником США Китом Келлогом, чтобы обсудить пути остановки войны против Украины и достижения справедливого мира. Об этом пишет пресс-служба НАТО, передает УНН.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 17 февраля 2025 года, принял на заседании Североатлантического совета генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, специального посланника США по вопросам Украины и России, для обсуждения с союзниками путей прекращения войны против Украины,
Рютте отметил, что союзники постоянно поддерживают связь с администрацией США. На прошлой неделе они уже обсуждали этот вопрос во время встречи министров обороны НАТО. Также генсек напомнил о важных переговорах на Мюнхенской конференции по безопасности, где он общался с вице-президентом США Вансом, госсекретарем Рубио и другими представителями Белого дома.
Он подчеркнул, что для стабильного будущего Украины нужен не просто конец боевых действий, а справедливый и длительный мир. Рютте приветствовал первые шаги союзников в ответ на призыв США активнее поддерживать Украину и добавил, что сегодняшняя встреча помогла согласовать дальнейшие шаги.
Перед заседанием в штаб-квартире НАТО Рютте пригласил Келлога на официальный ужин.
А после встречи в Североатлантическом совете он отправился в Париж на неформальное собрание европейских лидеров, которое организовал президент Макрон.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь четко очерченные гарантии безопасности: НАТО или надежная альтернатива.