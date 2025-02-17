Мир для Украины: генсек НАТО и Келлог согласовали следующие шаги

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 17 февраля встретился со специальным посланником США Китом Келлогом, чтобы обсудить пути остановки войны против Украины и достижения справедливого мира. Об этом пишет пресс-служба НАТО, передает УНН.



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 17 февраля 2025 года, принял на заседании Североатлантического совета генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, специального посланника США по вопросам Украины и России, для обсуждения с союзниками путей прекращения войны против Украины, - говорится в сообщении.

Рютте отметил, что союзники постоянно поддерживают связь с администрацией США. На прошлой неделе они уже обсуждали этот вопрос во время встречи министров обороны НАТО. Также генсек напомнил о важных переговорах на Мюнхенской конференции по безопасности, где он общался с вице-президентом США Вансом, госсекретарем Рубио и другими представителями Белого дома.

Он подчеркнул, что для стабильного будущего Украины нужен не просто конец боевых действий, а справедливый и длительный мир. Рютте приветствовал первые шаги союзников в ответ на призыв США активнее поддерживать Украину и добавил, что сегодняшняя встреча помогла согласовать дальнейшие шаги.

Перед заседанием в штаб-квартире НАТО Рютте пригласил Келлога на официальный ужин.

А после встречи в Североатлантическом совете он отправился в Париж на неформальное собрание европейских лидеров, которое организовал президент Макрон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь четко очерченные гарантии безопасности: НАТО или надежная альтернатива.