Встреча с представителями стран “коалиции решительных” должна пройти 4 апреля - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил, что 4 апреля состоится встреча стран, готовых разместить миротворческий контингент в Украине. Обсудят сухопутную, воздушную и морскую части миссии.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первую встречу стран, готовых разместить потенциальный миротворческий контингент на территории Украины. Она должна состояться уже в эту пятницу, 4 апреля. Об этом Зеленский сказал во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает УНН.
Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу, будет встреча военных команд нескольких стран, узкий круг стран тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде. Потому что есть сухопутная часть, есть воздушная часть, и есть присутствие на море. Эта встреча пройдет, это будет такая первая глубокая встреча. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях европейской стороны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей стран "коалиции решительных" в Украину для разработки четкого плана по иностранному контингенту.