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Встреча с представителями стран “коалиции решительных” должна пройти 4 апреля - Зеленский

Киев • УНН

 • 158312 просмотра

Владимир Зеленский сообщил, что 4 апреля состоится встреча стран, готовых разместить миротворческий контингент в Украине. Обсудят сухопутную, воздушную и морскую части миссии.

Встреча с представителями стран “коалиции решительных” должна пройти 4 апреля - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первую встречу стран, готовых разместить потенциальный миротворческий контингент на территории Украины. Она должна состояться уже в эту пятницу, 4 апреля. Об этом Зеленский сказал во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает УНН.

Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу, будет встреча военных команд нескольких стран, узкий круг стран тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде. Потому что есть сухопутная часть, есть воздушная часть, и есть присутствие на море. Эта встреча пройдет, это будет такая первая глубокая встреча. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях европейской стороны 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей стран "коалиции решительных" в Украину для разработки четкого плана по иностранному контингенту.

Павел Башинский

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