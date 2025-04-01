Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував першу зустріч країн, які готові розмістити потенційний миротворчий контингент на території України. Вона має відбутися вже цієї п’ятниці, 4 квітня. Про це Зеленський сказав під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає УНН.

Що стосується питання контингенту, то в нас буде зустріч в п’ятницю, буде зустріч військових команд кількох країн, вузьке коло країн тих, хто буде готовий розмістити контингент в тому, чи іншому вигляді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина, і є присутність на морі. Ця зустріч пройде, це буде така перша глибока зустріч. Я думаю, ми побачимо деякі роз’яснення, деякі деталі. Важливо, що вона буде базуватися на підготовлених пропозиціях європейської сторони