Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив, що 4 квітня відбудеться зустріч країн, готових розмістити миротворчий контингент в Україні. Обговорять сухопутну, повітряну та морську частини місії.
Президент України Володимир Зеленський анонсував першу зустріч країн, які готові розмістити потенційний миротворчий контингент на території України. Вона має відбутися вже цієї п’ятниці, 4 квітня. Про це Зеленський сказав під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає УНН.
Що стосується питання контингенту, то в нас буде зустріч в п’ятницю, буде зустріч військових команд кількох країн, вузьке коло країн тих, хто буде готовий розмістити контингент в тому, чи іншому вигляді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина, і є присутність на морі. Ця зустріч пройде, це буде така перша глибока зустріч. Я думаю, ми побачимо деякі роз’яснення, деякі деталі. Важливо, що вона буде базуватися на підготовлених пропозиціях європейської сторони
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський запросив представників країн "коаліції рішучих" до України для розробки чіткого плану щодо іноземного контингенту.