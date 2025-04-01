Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 15056 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 104465 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 167230 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105458 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 342172 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173137 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144563 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196057 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124761 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108131 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
56 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46591 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158730 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 37057 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

3 квітня, 15:43 • 84235 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22701 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 15063 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

3 квітня, 15:43 • 84341 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 104479 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 167237 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158830 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19968 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22774 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 37134 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46664 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135618 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Київ • УНН

 • 158321 перегляди

Володимир Зеленський повідомив, що 4 квітня відбудеться зустріч країн, готових розмістити миротворчий контингент в Україні. Обговорять сухопутну, повітряну та морську частини місії.

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував першу зустріч країн, які готові розмістити потенційний миротворчий контингент на території України. Вона має відбутися вже цієї п’ятниці, 4 квітня. Про це Зеленський сказав під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає УНН.

Що стосується питання контингенту, то в нас буде зустріч в п’ятницю, буде зустріч військових команд кількох країн, вузьке коло країн тих, хто буде готовий розмістити контингент в тому, чи іншому вигляді. Тому що є сухопутна частина, є повітряна частина, і є присутність на морі. Ця зустріч пройде, це буде така перша глибока зустріч. Я думаю, ми побачимо деякі роз’яснення, деякі деталі. Важливо, що вона буде базуватися на підготовлених пропозиціях європейської сторони 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запросив представників країн "коаліції рішучих" до України для розробки чіткого плану щодо іноземного контингенту.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Анналена Бербок
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95