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Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Киев  •  УНН

 • 34930 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей позиции в отношении ультиматумов со стороны россии. Украинский лидер четко выразил отказ идти на какие-либо ультимативные требования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается идти на ультиматумы россии, а также прокомментировал переговоры между представителями рф и представителями США, передает УНН.

россия напала на Украину, и мы не могли ничего выбрать, кроме как взять оружие и защищаться... Никто Украине в этот момент не помогал. Потом, когда все увидели, что путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, военные, что никуда не убежал Президент Украины, и тогда все поняли, что нужно помочь Украине, и только тогда началась та или иная помощь 

- сказал Зеленский в Анкаре.

Президент напомнил, что тогда в начале вторжения россия поставила ультиматум - уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями рф.

Хотели поставить проросийское руководство государства, чтобы оно было полностью в вертикали путина. У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят. Но они происходят между представителями рф и представителями США. Снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?...Идти на ультиматумы россии не собирался и не собираюсь 

- заявил Зеленский.

Дополнение

Reuters сообщает, что официальные лица США и россии договорились на переговорах в Саудовской Аравии "назначить высокопоставленные команды, чтобы начать работу над прекращением конфликта в Украине как можно скорее таким образом, который является долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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