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15 березня, 13:08 • 140830 перегляди

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Зеленський заявив, що йти на ультиматуми рф не збирається

Зеленський заявив, що йти на ультиматуми рф не збирається

Київ • УНН

 • 130588 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про свою позицію щодо ультиматумів з боку росії. Український лідер чітко висловив відмову йти на будь-які ультимативні вимоги.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф та представниками США, передає УНН.

росія напала на Україну й ми не могли нічого обрати окрім того, щоб взяти зброю та захищатися... Ніхто Україні в цей момент не допомагав. Потім, коли всі побачили, що путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, військові, що нікуди не побіг Президент України, і тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні й тільки тоді почалася та, чи інша допомога 

- сказав Зеленський в Анкарі.

Президент нагадав, що тоді на початку вторгнення росія поставила ультиматум - зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями рф.

Хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно було повністю у вертикалі путіна. В мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини і вони з таким самим настроєм відбуваються. Але вони відбуваються між представниками рф та представниками США. Знову про Україну і без України. Цікаво, якщо ми у найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?...Іти на ультиматуми росії не збирався й не збираюсь 

- заявив Зеленський.

Доповнення

Reuters повідомляє, що офіційні особи США та росії домовилися на переговорах у Саудівській Аравії "призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над припиненням конфлікту в Україні якнайшвидше таким чином, який є довготривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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