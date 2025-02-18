Зеленський заявив, що йти на ультиматуми рф не збирається

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф та представниками США, передає УНН.

росія напала на Україну й ми не могли нічого обрати окрім того, щоб взяти зброю та захищатися... Ніхто Україні в цей момент не допомагав. Потім, коли всі побачили, що путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, військові, що нікуди не побіг Президент України, і тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні й тільки тоді почалася та, чи інша допомога

Президент нагадав, що тоді на початку вторгнення росія поставила ультиматум - зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями рф.

Хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно було повністю у вертикалі путіна. В мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини і вони з таким самим настроєм відбуваються. Але вони відбуваються між представниками рф та представниками США. Знову про Україну і без України. Цікаво, якщо ми у найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?...Іти на ультиматуми росії не збирався й не збираюсь