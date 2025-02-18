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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 38088 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
15:01 • 70831 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
13:55 • 89880 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 114501 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 156421 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 150020 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 146975 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143324 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

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Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134705 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135370 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

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Актуальное
Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Киев  •  УНН

 • 34613 просмотра

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Франция организует вторую встречу по вопросам Украины и европейской безопасности с участием новых стран. На встречу приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, но пригласила европейские страны, которые не присутствовали ранее на этой неделе, и союзника по НАТО Канаду. Об этом сообщили Reuters дипломатические источники во вторник, передает УНН.

Детали

Два дипломатических источника сообщили, что приглашенными странами были Норвегия, Канада, три балтийских государства (Литва, Эстония и Латвия), Чешская Республика, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico18.02.2025, 08:40 • 58906 просмотров

Некоторые страны могут участвовать в режиме видеоконференции, сообщили двое дипломатов.

Елисейский дворец не сразу ответил на запрос о комментарии.

Премьер Франции предупредил об угрозе войны в Европе18.02.2025, 18:35 • 11376 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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