Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
Киев • УНН
Франция организует вторую встречу по вопросам Украины и европейской безопасности с участием новых стран. На встречу приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, но пригласила европейские страны, которые не присутствовали ранее на этой неделе, и союзника по НАТО Канаду. Об этом сообщили Reuters дипломатические источники во вторник, передает УНН.
Детали
Два дипломатических источника сообщили, что приглашенными странами были Норвегия, Канада, три балтийских государства (Литва, Эстония и Латвия), Чешская Республика, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
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