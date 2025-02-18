Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, но пригласила европейские страны, которые не присутствовали ранее на этой неделе, и союзника по НАТО Канаду. Об этом сообщили Reuters дипломатические источники во вторник, передает УНН.

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Два дипломатических источника сообщили, что приглашенными странами были Норвегия, Канада, три балтийских государства (Литва, Эстония и Латвия), Чешская Республика, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

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Некоторые страны могут участвовать в режиме видеоконференции, сообщили двое дипломатов.

Елисейский дворец не сразу ответил на запрос о комментарии.

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