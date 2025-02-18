Франція проведе другу зустріч щодо України: серед запрошених Канада

Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу, але запросила європейські країни, які не були присутні раніше цього тижня, і союзника по НАТО Канаду. Про це повідомили Reuters дипломатичні джерела у вівторок, передає УНН.

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Два дипломатичних джерела повідомили, що запрошеними країнами були Норвегія, Канада, три балтійські держави (Литва, Естонія і Латвія), Чеська Республіка, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія.

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Деякі країни можуть брати участь у режимі відеоконференції, повідомили двоє дипломатів.

Єлисейський палац не одразу відповів на запит про коментар.

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