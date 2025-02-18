Франція проведе другу зустріч щодо України: серед запрошених Канада
Київ • УНН
Франція організовує другу зустріч з питань України та європейської безпеки за участю нових країн. На зустріч запрошені Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.
Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу, але запросила європейські країни, які не були присутні раніше цього тижня, і союзника по НАТО Канаду. Про це повідомили Reuters дипломатичні джерела у вівторок, передає УНН.
Деталі
Два дипломатичних джерела повідомили, що запрошеними країнами були Норвегія, Канада, три балтійські держави (Литва, Естонія і Латвія), Чеська Республіка, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія.
Європейські лідери не знайшли швидкої відповіді на саміті по Україні на тлі заяв Трампа - Politico18.02.2025, 08:40 • 62182 перегляди
Деякі країни можуть брати участь у режимі відеоконференції, повідомили двоє дипломатів.
Єлисейський палац не одразу відповів на запит про коментар.
Прем'єр Франції попередив про загрозу війни в Європі18.02.2025, 18:35 • 30479 переглядiв