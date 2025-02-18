Прем'єр Франції попередив про загрозу війни в Європі

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру попередив про можливість розширення війни в Європі, зазначивши, що це може статися вперше з 1945 року. Про це пише Le Figaro, передає УНН.

Вперше з 1945 року війна може прийти на європейську землю, навколо нас - попереджає Франсуа Байру.

Виступаючи на щотижневому сніданку спільної урядової платформи, Бейру підкреслив, що ситуація в Європі нагадує контекст 30-х років.

Ми перебуваємо в контексті 30-х років з айсбергами, які наближаються до нас, і зустріч у Парижі в Єлисейському палаці не змогла їх відвернути - додав він.

Прем'єр також зазначив, що спостерігається "незбагненна коаліція" між президентом росії володимиром путіним та колишнім президентом США Дональдом Трампом, яка, на його думку, маргіналізує Європу на її власній землі.

Ці заяви прозвучали на тлі загострення міжнародної ситуації, яка викликає занепокоєння щодо стабільності та безпеки в Європі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливу агресію рф проти Польщі та Литви, посилаючись на дані розвідки.