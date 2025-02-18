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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122896 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182843 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147245 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138761 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117326 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107982 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Прем'єр Франції попередив про загрозу війни в Європі

Прем'єр Франції попередив про загрозу війни в Європі

Київ • УНН

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Франсуа Байру порівняв поточну ситуацію в Європі з 1930-ми роками та попередив про можливість розширення війни. Він також висловив занепокоєння щодо "незбагненної коаліції" між Путіним і Трампом.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру попередив про можливість розширення війни в Європі, зазначивши, що це може статися вперше з 1945 року. Про це пише Le Figaro, передає УНН

Вперше з 1945 року війна може прийти на європейську землю, навколо нас 

- попереджає Франсуа Байру.

Виступаючи на щотижневому сніданку спільної урядової платформи, Бейру підкреслив, що ситуація в Європі нагадує контекст 30-х років.

Ми перебуваємо в контексті 30-х років з айсбергами, які наближаються до нас, і зустріч у Парижі в Єлисейському палаці не змогла їх відвернути 

- додав він.

Прем'єр також зазначив, що спостерігається "незбагненна коаліція" між президентом росії володимиром путіним та колишнім президентом США Дональдом Трампом, яка, на його думку, маргіналізує Європу на її власній землі.

Ці заяви прозвучали на тлі загострення міжнародної ситуації, яка викликає занепокоєння щодо стабільності та безпеки в Європі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливу агресію рф проти Польщі та Литви, посилаючись на дані розвідки.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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donald-trampДональд Трамп
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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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