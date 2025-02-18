Премьер-министр Франции Франсуа Байру предупредил о возможности расширения войны в Европе, отметив, что это может произойти впервые с 1945 года. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Впервые с 1945 года война может прийти на европейскую землю, вокруг нас - предупреждает Франсуа Байру.

Выступая на еженедельном завтраке совместной правительственной платформы, Бейру подчеркнул, что ситуация в Европе напоминает контекст 30-х годов.

Мы находимся в контексте 30-х годов с айсбергами, которые приближаются к нам, и встреча в Париже в Елисейском дворце не смогла их отвлечь - добавил он.

Премьер также отметил, что наблюдается "непостижимая коалиция" между президентом россии владимиром путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом, которая, по его мнению, маргинализирует Европу на ее собственной земле.

Эти заявления прозвучали на фоне обострения международной ситуации, которая вызывает беспокойство относительно стабильности и безопасности в Европе.

Напомним

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