Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Агентство по розыску и менеджменту активов в очередной раз доказало свою «суперэффективность». Только в феврале 2025 года АРМА смогло выставить на Prozorro торговый центр «Флагман» в Ивано-Франковске, хотя объект находится в управлении агентства еще с октября 2022 года, пишет УНН.

Детали

Еще в октябре 2022 года в управление АРМА передали торговый центр «Флагман». Это небольшой трехэтажный ТЦ в Ивано-Франковске, который принадлежит ООО «Компания „Евроинвестбуд“, подконтрольной резидентам российской федерации. Он признан вещественным доказательством в рамках уголовного производства и уже более двух лет этот актив находится на хранении в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

Только после того, как журналисты обратили внимание на такое бездействие, в агентстве в сентябре объявили о начале конкурса на управляющего для этого актива.

Однако, сделать «большой прорыв» агентству удалось лишь в феврале 2025 года - объект наконец выставили на Prozorro. Но остается вопрос: почему с момента объявления конкурса до его начала прошло столько времени?

В агентстве конечно оправдались, что более двух лет ожидания были потрачены на подготовку тендерной документации и проведение оценки рыночной стоимости (309,7 млн грн).

В итоге мы имеем ситуацию, когда агентство два года не могло организовать процесс передачи в управление объекта, который мог бы уже давно приносить прибыль в бюджет.

Конечно АРМА обещает, что будущий управляющий ежемесячно будет перечислять часть доходов в бюджет и даже платить гарантийный платеж, если ТЦ не будет приносить прибыли. Однако, когда это произойдет не известно, ведь актив только выставили на Prozorro, а не уже отдали в управление. По плану АРМА, аукцион должен начаться 25 февраля. Затем агентство должно проверить участников на связи с бывшими бенефициарами и Россией и выбрать управляющего. Но не стоит забывать, что каждый участник конкурса имеет право обжаловать в АМКУ условия, выставленные АРМА, а соответственно, как показывает право, аукцион может затянуться минимум на несколько месяцев.

Эта ситуация лишь подчеркивает системные проблемы в работе агентства. Иронично, что пока руководство АРМА устраивает громкие пиар-кампании, антикоррупционные эксперты неоднократно подчеркивали: большинство активов, переданных агентству, простаивают или вообще не доходят до реальных управляющих.

Добавим

Недавно действующая глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума получила «отлично» по результатам оценки служебной деятельности в 2024 году. Это означает, что она не только сохранит свою должность, но и получит премию за свои «выдающиеся достижения».

Однако многочисленные скандалы вокруг агентства ставят под сомнение прозрачность и эффективность его руководства. Так, под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование относительно возможных фиктивных справок об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности со стороны должностных лиц АРМА.