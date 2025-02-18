Два роки чекали, і нарешті дочекалися: АРМА виставило російський ТЦ "Флагман" на Prozorro

Агентство з розшуку та менеджменту активів вчергове довело свою "суперефективність". Тільки у лютому 2025 року АРМА спромоглося виставити на Prozorro торговий центр "Флагман" в Івано-Франківську, хоча об’єкт перебуває в управлінні агентства ще з жовтня 2022 року, пише УНН.

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Ще у жовтні 2022 року в управління АРМА передали торговий центр "Флагман". Це невеликий триповерховий ТЦ у Івано-Франківську, який належить ТОВ "Компанія "Євроінвестбуд", підконтрольній резидентам російської федерації. Його визнано речовим доказом у рамках кримінального провадження і вже понад два роки цей актив перебуває на збереженні в Агентстві з розшуку і менеджменту активів.

Лише після того, як журналісти звернули увагу на таку бездіяльність, в агентстві у вересні оголосили про початок конкурсу на управителя для цього активу.

Проте, зробити "великий прорив" агентству вдалося лише у лютому 2025 року - об’єкт нарешті виставили на Prozorro. Але залишається питання: чому з моменту оголошення конкурсу до його початку пішло стільки часу?

В агентстві звісно виправдалися, що понад два роки очікування були витрачені на підготовку тендерної документації та проведення оцінки ринкової вартості (309,7 млн грн).

У підсумку ми маємо ситуацію, коли агентство два роки не могло організувати процес передачі в управління об’єкта, який міг би вже давно приносити прибуток у бюджет.

Звісно АРМА обіцяє, що майбутній управитель щомісячно перераховуватиме частину доходів у бюджет і навіть сплачуватиме гарантійний платіж, якщо ТЦ не приноситиме прибутку. Однак, коли це станеться не відомо, адже актив лише виставили на Prozorro, а не вже віддали в управління. За планом АРМА, аукціон має розпочатися 25 лютого. Потім агентство має перевірити учасників на звʼязки з колишніми бенефіціарами та росією і обрати управителя. Та варто не забувати, що кожен учасник конкурсу має право оскаржити в АМКУ умови, виставлені АРМА, а відповідно, як показує право, аукціон може затягнутися мінімум на кілька місяців.

Ця ситуація лише підкреслює системні проблеми в роботі агентства. Іронічно, що поки керівництво АРМА влаштовує гучні піар-кампанії, антикорупційні експерти неодноразово наголошували: більшість активів, переданих агентству, простоюють або взагалі не доходять до реальних управителів.

Додамо

Нещодавно чинна голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума отримала "відмінно" за результатами оцінювання службової діяльності у 2024 році. Це означає, що вона не лише збереже свою посаду, а й отримає премію за свої "видатні досягнення".

Однак численні скандали навколо агентства ставлять під сумнів прозорість і ефективність її керівництва. Так, під керівництвом Олени Думи АРМА неодноразово опинялося у центрі гучних скандалів. Одним із останніх стало розслідування щодо можливих фіктивних довідок про інвалідність, які отримували співробітники агентства. Експерти наголошували, що у разі підтвердження звинувачень, це має стати не лише підставою для відставки, а й поштовхом до масштабного перегляду роботи агентства.

Крім того, антикорупційні організації неодноразово критикували агентство за невідповідність європейським стандартам. Вони наголошували на популізмі, суперечливій комунікації та порушенні презумпції невинуватості з боку посадовців АРМА.