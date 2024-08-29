Неефективність чи вибіркове управління: як працює АРМА під керівництвом "мами" Олени Думи

Агенція з розшуку і менеджменту активів протягом майже двох років не спромоглася оцінити та знайти управителя для невеликого торгового центру "Флагман" у Івано-Франківську. У той же час голова агентства Олена Дума докладає максимум зусиль для отримання контролю над 35-поверховим столичним БФК "Гулівер". УНН спробував розібратися, чому у очільниці АРМА такий вибірковий підхід до управління активами.

Ще у жовтні 2022 року в управління АРМА передали торговий центр "Флагман" . Це невеликий триповерховий ТЦ у Івано-Франківську, який належить ТОВ "Компанія "Євроінвестбуд", підконтрольній резидентам російської федерації. Його визнано речовим доказом у рамках кримінального провадження і вже майже два роки цей актив перебуває на збереженні в Агентстві з розшуку і менеджменту активів.

Найцікавіше те, що за цей час АРМА так і не провело оцінку ТЦ та не призначило йому управителя. Торговий центр продовжує працювати та приносить дохід своїм власникам.

Ця ситуація викликає серйозні питання до компетентності та ефективності роботи АРМА та її очільниці Олени Думи. Якщо агенція не може впоратися з таким відносно простим завданням, як оцінка та управління маленьким торговим центром, то що можна сказати про її здатність управляти більш складними об'єктами?

Та незважаючи на провал з управлінням "Флагманом", Олена Дума активно намагається отримати під контроль БФК "Гулівер" — один із найбільших бізнес-центрів столиці. Це викликає підозри, що в діях керівництва АРМА присутній вибірковий підхід. Адже таке масштабне прагнення до контролю над "Гулівером" контрастує з пасивністю щодо менш значущих активів, як-от ТЦ в Івано-Франківську.

Ці підозри підкріплюються численними повідомленнями про можливі зв’язки Олени Думи з проросійськими політиками. Це змушує задуматися: чи не є її дії частиною виконання певного замовлення? І якщо так, то які наслідки це матиме для держави?

Такі підозри значно послаблюють довіру до агентства як до інституції, так і до її очільниці Олени Думи, яку називають "мамою АРМА зі сталевими яйцями", яка має діяти виключно в інтересах держави. Якщо ж агентство перетворюється на інструмент виконання приватних замовлень, це ставить під загрозу саму ідею ефективного та прозорого управління державними активами. Україні зараз як ніколи важливо мати надійні інституції, які здатні ефективно захищати національні інтереси, а не грати на руку зрадникам.

Нагадаємо

Нещодавно АРМА втрапило у гучний скандал через те, що за два роки так і не змогло продати яхту Royal Romance, що належала підозрюваному у держзраді екснардепу віктору медведчуку.

Дослідивши тему, вдалося з’ясувати, що основна затримка з продажем яхти екснардепа-зрадника виникла через те, що очільниця АРМА Олена Дума майже пів року готувала зміни до законодавства для реалізації закордонних активів. Водночас станом на момент її призначення в АРМА Офіс генпрокурора спільно з МЗС вже підготували проєкт змін, однак Дума його категорично відкинула.

У зв’язку з цим, АРМА лише 20 березня 2024 року розпочало конкурс з відбору реалізатора, який мав здійснювати продаж яхти, а через місяць таки обрала переможця. Варто зауважити, що обрання переможця відбулося за місяць до завершення максимального строку арешту цього активу, що зробило його продаж фактично неможливим.

Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що голова АРМА Олена Дума діяла в інтересах медведчука, затягуючи продаж його яхти. Він закликає розслідувати, чи було це умисно, чи через некомпетентність.