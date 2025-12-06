$42.180.02
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 17539 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 30308 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 25791 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 47666 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 34457 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 34629 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 45424 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 50920 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 43349 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога

Київ • УНН

 • 346 перегляди

За добу 5 грудня російські війська втратили 1180 солдатів та 487 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно становлять 1179790 осіб.

Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога

За добу 5 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1180 солдатів, та 487 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1179790 (+1180) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11398 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23688 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 34874 (+31)
          • РСЗВ ‒ 1560 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 431 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 87387 (+487)
                    • крилаті ракети ‒ 4024 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69037 (+130)
                            • спеціальна техніка ‒ 4015 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

                              Вадим Хлюдзинський

