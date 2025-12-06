Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога

За добу 5 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1180 солдатів, та 487 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1179790 (+1180) осіб ліквідовано

танків ‒ 11398 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 23688 (+2)

артилерійських систем ‒ 34874 (+31)

РСЗВ ‒ 1560 (+2)

засоби ППО ‒ 1253 (0)

літаків ‒ 431 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 87387 (+487)

крилаті ракети ‒ 4024 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69037 (+130)

спеціальна техніка ‒ 4015 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн