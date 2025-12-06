Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага

За сутки 5 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1180 солдат и 487 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1179790 (+1180) человек ликвидировано

танков ‒ 11398 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23688 (+2)

артиллерийских систем ‒ 34874 (+31)

РСЗО ‒ 1560 (+2)

средства ПВО ‒ 1253 (0)

самолетов ‒ 431 (0)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 87387 (+487)

крылатые ракеты ‒ 4024 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69037 (+130)

специальная техника ‒ 4015 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран