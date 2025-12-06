Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага

$42.180.02
49.230.00
ukenru
04:00 • 3266 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 17024 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 29723 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 25260 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 46879 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 34139 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 34478 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 45322 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 50834 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 43257 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.2м/с
89%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробностиPhoto5 декабря, 21:40 • 7302 просмотра
Орбан повышает ставки: Венгрия отказалась выпускать еврооблигации для помощи Украине5 декабря, 21:59 • 5132 просмотра
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозныйVideo5 декабря, 22:31 • 12078 просмотра
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы23:54 • 11532 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto03:34 • 10598 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 18569 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 34053 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 46864 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 45502 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 78955 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Fastiv
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 19735 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 28007 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 30436 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 44369 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 43941 просмотра
Актуальное
Техника
Крылатая ракета
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага

Киев • УНН

 • 16 просмотра

За сутки 5 декабря российские войска потеряли 1180 солдат и 487 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.25 ориентировочно составляют 1179790 человек.

Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага

За сутки 5 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1180 солдат и 487 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1179790 (+1180) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11398 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23688 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 34874 (+31)
          • РСЗО ‒ 1560 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 431 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 87387 (+487)
                    • крылатые ракеты ‒ 4024 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69037 (+130)
                            • специальная техника ‒ 4015 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

                              Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран28.11.25, 23:48 • 5744 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина