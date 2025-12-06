Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага
Киев • УНН
За сутки 5 декабря российские войска потеряли 1180 солдат и 487 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.25 ориентировочно составляют 1179790 человек.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1179790 (+1180) человек ликвидировано
- танков ‒ 11398 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23688 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 34874 (+31)
- РСЗО ‒ 1560 (+2)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 431 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 87387 (+487)
- крылатые ракеты ‒ 4024 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69037 (+130)
- специальная техника ‒ 4015 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.
