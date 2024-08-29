Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Агентство по розыску и менеджменту активов в течение почти двух лет не смогло оценить и найти управляющего для небольшого торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске. В то же время глава агентства Елена Дума прилагает максимум усилий для получения контроля над 35-этажным столичным БФК "Гулливер". УНН попытался разобраться, почему у главы АРМА такой избирательный подход к управлению активами.

Еще в октябре 2022 года в управление АРМА передали торговый центр "Флагман" . Это небольшой трехэтажный ТЦ в Ивано-Франковске, принадлежащий ООО "Компания „Евроинвестбуд", подконтрольной резидентам российской федерации. Он признан вещественным доказательством в рамках уголовного производства и уже почти два года этот актив находится на хранении в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

Самое интересное, что за это время АРМА так и не провело оценку ТЦ и не назначило ему управляющего. Торговый центр продолжает работать и приносит доход своим владельцам.

Эта ситуация вызывает серьезные вопросы к компетентности и эффективности работы АРМА и ее руководительницы Елены Думы. Если агентство не может справиться с такой относительно простой задачей, как оценка и управление маленьким торговым центром, то что можно сказать о его способности управлять более сложными объектами?

Но несмотря на провал с управлением "Флагманом", Елена Дума активно пытается получить под контроль БФК "Гулливер" - один из крупнейших бизнес-центров столицы. Это вызывает подозрения, что в действиях руководства АРМА присутствует избирательный подход. Ведь такое масштабное стремление к контролю над "Гулливером" контрастирует с пассивностью в отношении менее значимых активов, таких как ТЦ в Ивано-Франковске.

Эти подозрения подкрепляются многочисленными сообщениями о возможных связях Елены Думы с пророссийскими политиками. Это заставляет задуматься: не являются ли ее действия частью выполнения определенного заказа? И если да, то какие последствия это будет иметь для государства?

Такие подозрения значительно ослабляют доверие к агентству как к институту, так и к его руководительнице Елене Думе, которую называют "мамой АРМА со стальными яйцами", которая должна действовать исключительно в интересах государства. Если же агентство превращается в инструмент выполнения частных заказов, это ставит под угрозу саму идею эффективного и прозрачного управления государственными активами. Украине сейчас как никогда важно иметь надежные институты, которые способны эффективно защищать национальные интересы, а не играть на руку предателям.

Напомним

Недавно АРМА попало в громкий скандал из-за того, что за два года так и не смогло продать яхту Royal Romance, принадлежавшую подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.