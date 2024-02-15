Европа сталкивается с падением рождаемости - Reuters
Несмотря на семейную политику, коэффициент рождаемости в Европе остается на уровне около 1,5 рождений на одну женщину, что гораздо ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.
В Харькове будут судить мать, которая оставила 2,5 летнюю дочь одну дома на три дня
В Харькове мать предстанет перед судом за то, что оставила свою 2,5-летнюю дочь одну на три дня без еды и воды.
российские "военкоры" массово пишут об отставке командующего Черноморским флотом соколова: при чем тут "цезарь куников"
российские "z-военкоры" сообщают, что командующий Черноморского флота виктор соколов был отстранен от должности. Вероятно это произошло после атаки украинских беспилотных катеров на большой десантный корабль "цезарь куников" 14 февраля.
На Киевщине ребенок проглотил пулю
Врачи успешно удалили пулю, которую проглотил мальчик.
К "Дія.City" уже присоединилось более 100 defense-tech компаний: среди них известные международные предприятия
Украина активизировала развитие оборонных технологий: более 100 компаний присоединились к "Дія. City", в том числе крупные международные игроки, которые создают беспилотники, тренажеры и приборы ночного видения для поддержки украинских военных.
Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны
Ирландско-американский производитель нефтепромыслового оборудования Weatherford International был внесен в список международных спонсоров войны в Украине за продолжение деятельности в рф и уплату налогов, которые поддерживают российское правительство и армию.
Украина увеличила ежедневную добычу газа благодаря восстановлению старой скважины
Украина увеличила суточную добычу газа, восстановив старую скважину, которая теперь добывает более 340 000 кубометров газа в сутки.
На Волыни изъяли партию наркотиков на миллион гривен
Правоохранители изъяли наркотики на миллион гривен и задержали организатора наркогруппировки и трех его сообщников.
Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении
Должностному лицу Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче взятки и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 55 000 долларов от представителя юридического лица.
Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов
Эминем выступит сопродюсером документального фильма "Stans" о суперфанах, который исследует отношения между артистами и их самыми преданными поклонниками на примере его культовой песни 2000 года и его собственных фанатов.