Европа сталкивается с падением рождаемости - Reuters

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  201734 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  173196 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  171837 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  196024 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  238741 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242997 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  228206 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326500 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Несмотря на семейную политику, коэффициент рождаемости в Европе остается на уровне около 1,5 рождений на одну женщину, что гораздо ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.

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В Харькове мать предстанет перед судом за то, что оставила свою 2,5-летнюю дочь одну на три дня без еды и воды.

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В Харькове будут судить мать, которая оставила 2,5 летнюю дочь одну дома на три дня

российские "военкоры" массово пишут об отставке командующего Черноморским флотом соколова: при чем тут "цезарь куников"

российские "z-военкоры" сообщают, что командующий Черноморского флота виктор соколов был отстранен от должности. Вероятно это произошло после атаки украинских беспилотных катеров на большой десантный корабль "цезарь куников" 14 февраля.

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Украина увеличила суточную добычу газа, восстановив старую скважину, которая теперь добывает более 340 000 кубометров газа в сутки.

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Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

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Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов

Эминем выступит сопродюсером документального фильма "Stans" о суперфанах, который исследует отношения между артистами и их самыми преданными поклонниками на примере его культовой песни 2000 года и его собственных фанатов.

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Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов