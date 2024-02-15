Европа сталкивается с падением рождаемости - Reuters

Рождаемость в Европе снижается, несмотря на политику в отношении семьи, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По мнению демографов и экономистов, попытки Европы повысить падающий уровень рождаемости не достигают цели. Они призывают к переосмыслению, в том числе к изменению курса, чтобы принять и охватить экономические реалии старения населения.

В течение последнего десятилетия уровень рождаемости в Европе застрял на уровне 1,5 рождений на одну женщину. Это выше минимума, наблюдаемого в Восточной Азии, но далеко от уровня 2,1, необходимого для поддержания уровня численности населения - уровень, который Анна Матысяк, доцент кафедры рынка труда и семейной динамики в Варшавском университете, и другие эксперты, опрошенные агентством Reuters, считают маловероятным в обозримом будущем.

Европейские правительства уже тратят миллиарды евро помимо базового социального обеспечения на финансирование мер в защиту детей, начиная от прямых денежных стимулов для детей и заканчивая налоговыми льготами для больших семей, оплачиваемым отпуском по уходу за ребенком и пособиями на детей.

Но даже в таких странах, как Франция и Чехия, где в прошлые годы коэффициент рождаемости был относительно высоким (около 1,8), сейчас наблюдается его падение. На разных континентах причины различны и в некоторых случаях не до конца понятны.

Марта Сейс, профессор социологии семьи, демографии и неравенства в Мадридском университете, сказала, что такие факторы, как рост стоимости жилья и отсутствие гарантий занятости, связаны с уровнем рождаемости в Испании, который составляет 1,19, второй самый низкий показатель в Европе после Мальты.

Подобные экономические ограничения ощущаются повсюду. Но есть также свидетельства более глубокого культурного изменения отношения к родительству.

В Норвегии – богатой стране с сильной поддержкой семьи и гарантиями трудоустройства – к 2022 году уровень рождаемости упал с 2 в 2009 году до 1,41, самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

В обзоре по странам за 2023 год Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предположила причины падения, включая изменение гендерных ролей, больший акцент на карьере и даже то, как социальные сети могут усилить чувство незащищенности. Однако она пришла к выводу, что спад остается загадкой.

Финский демограф, профессор-исследователь и директор Финского научно-исследовательского института народонаселения Анна Роткирх также наблюдала глубокие культурные изменения в опросах, оценивающих аналогичное снижение рождаемости в ее стране: многие молодые люди теперь видят фундаментальный компромисс между родительством и другими целями.

Роткирх подчеркнула, что по-прежнему существует необходимость в политике в отношении семьм для поддержки решений будущих родителей, но призвала к гораздо более широкой дискуссии о том, как решить проблему низкой рождаемости, которую, по ее словам, одна только традиционная политика в отношении семьи не сможет исправить.

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