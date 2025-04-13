Лучшие и худшие образы Блейк Лайвли: от Versace до Michael Kors

Голливудская актриса Блейк Лайвли уже долгое время олицетворяет образ, который является темой бесчисленных заголовков. Но как известная фотомодель, с самого начала своей карьеры Лайвли делает модные заявления. Многие из ее нарядов стали не только потрясающими, но и даже культовыми. Другие - могли бы быть лучше.

О лучших и худших образах Блейк Лайвли рассказывает Вusiness Іnsider, передает УНН.

Детали

Красное бальное платье Блейк Лайвли на Met Gala 2018 года. Этот образ в материале выбран лучшим за все время.

Ателье Версаче разработало ее нарядный ансамбль для мероприятия "Небесные тела: Мода и католическое воображение".

Он имел золотой корсетный лиф, украшенный кристаллами, длинный плиссированный шлейф и металлические аппликации в виде сложных узоров по всей пышной юбке. На его создание у модного дома ушло более 600 часов.

Лайвли дополнила культовый образ для Met Gala шипастым головным убором, туфлями от Christian Louboutin и украшениями от Lorraine Schwartz.

Одним из худших - наряд Блейк Лайвли для премьеры фильма "Дэдпул и Росомаха".

Лайвли вышла на красную дорожку в собственной версии знаменитого костюма Дэдпула в июле 2024 года.

Это был облегающий костюм с длинными рукавами в перчатках, декольте с открытыми плечами и черными кружевными украшениями по всей блестящей ткани. Разработка ателье Версаче. Актриса носила этот наряд с бархатными туфлями-лодочками и яркими украшениями.

Нижняя часть наряда имела слишком много ткани, которая обтягивала ее лодыжки. Кроме того, общий вид также был больше похож на костюм, чем на модный образ.

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Среди других образов за разные времена в карьере 37-летней звезды Голливуда:

Лайвли потрясла в блестящем голубом платье на мероприятии Tiffany & Co. 2024.

В мае 2024 года Лайвли доказала, что нет лучшего цвета для мероприятия Tiffany & Co, чем синий.

В том месяце она посетила один из нью-йоркских магазинов бренда в расшитом бисером платье 1960-х годов. Яркий синий цвет дополнял светлые волосы Лайвли, а узор с зубчиками подчеркивал олдскульный гламур.

Синий костюм для показа фильма "Простая услуга" - считается, что не очень удался.

Во время пресс-тура "A Simple Favor" в сентябре 2018 года она надевала исключительно костюмы, что было одновременно и разумным бизнес-решением, и лучшим примером методичного наряда. Все говорили о ее моде.

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К сожалению, конкретный комплект, который она выбрала для парижской премьеры фильма, был не лучшим ее выбором - главным образом из-за того, что образ был плохо скроен.

Ее синий пиджак с черным узором из пайеток казался великоватым. Он имел острые подплечники, создававшие квадратный силуэт, и длинные рукава, закрывавшие большую часть рук. - говорится в материале.

Красочное платье, которое Лайвли "одолжила" у Бритни Спирс, но выглядела на ней не менее хорошо.

Лайвли надела платье от Версаче на американскую премьеру фильма "Это закончится с нами" в августе 2024 года. Платье, которое Спирс впервые продемонстрировала на Неделе моды в Милане в 2002 году, имело одну бретельку, доходившую до ключицы Лайвли. Платье также было украшено сверху донизу разноцветными пайетками ярких оттенков розового, фиолетового, синего, зеленого и желтого.

Образ - веселый и вневременной, и похоже выбор Лайвли добавил ей модной истории.

Большая проблема с бальным платьем, которое Лайвли надела на копенгагенскую премьеру фильма "Это заканчивается с нами".

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В августе 2024 года она вышла на красную дорожку в бальном платье от Atelier Versace. Некоторые элементы платья были хорошими. Пышная юбка была украшена как элегантным синим узором, так и золотыми деталями. Но были и вопросы к этому наряду.

Хотя это могло бы сработать в паре со сплошным лифом, вместо этого она сидела под корсетом с прозрачными панелями на талии и расшитой бисером грудной клеткой. - пишет Вusiness Іnsider.

Также Лайвли доказала, что цветы и платья без бретелек никогда не выходят из моды на британской кинопремьере.

В августе 2024 года Лайвли вышла на белую дорожку "Все заканчивается с нами" в модном платье Tamara Ralph.

Композиция без бретелек облегала ее тело, была покрыта серебристыми блестками и была украшена цветочным принтом из бисера, который расширялся над грудью.

Еще один сплошной наряд, в котором она появилась актриса на модном показе 2023 года, выглядел устаревшим и требовал некоторых изменений. Речь идет о показе Michael Kors 2023 года.

Лайвли пришла в костюме оттенка загара от дизайнера. Он был на тонких бретелях, с глубоким декольте, усыпанный коричневыми пайетками, и брюки-клеш.

Последняя часть наряда была слишком длинной на Лайвли, и каждая штанина собиралась вокруг ее ног на полу. Нейтральный цвет наряда также слишком тесно сочетался с цветом кожи и волос Лайвли. - отмечают критики.



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