Стрельба в мэрии чешского города Хршибска: есть погибшие и раненые, один нападавший ликвидирован

18:36 • 194 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 3954 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 10146 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 12661 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 14767 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 17551 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14703 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32722 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 32414 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18096 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 48820 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 25644 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 18700 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 9724 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto15:48 • 6018 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 17550 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32720 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 32412 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 48867 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 71252 просмотра
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Китай
Дания
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 9778 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 28339 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 24650 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 30121 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 42362 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136

Стрельба в мэрии чешского города Хршибска: есть погибшие и раненые, один нападавший ликвидирован

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В чешском городе Хршибска произошла стрельба в здании местной мэрии. Погибли и ранены люди, среди которых — мэр города Ян Махач. Один из трех нападавших ликвидирован.

Стрельба в мэрии чешского города Хршибска: есть погибшие и раненые, один нападавший ликвидирован
Фото: pixabay

В понедельник, 19 января, в чешском городе Хршибска на северо-западе произошла стрельба в здании местной мэрии. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на iDNES.

Детали

По данным местных СМИ, ранения получил мэр города Ян Махач. Нападавшими оказались местный наркоман и сын одной из сотрудниц горсовета, добавили правоохранительные органы.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар впоследствии сообщил, что один из нападавших был ликвидирован. Но среди раненых трое полицейских и трое гражданских.

Детали произошедшего выясняются.

Дополнительно

Впервые упоминание о городе Хршибска появилось в 1352 году. С 1938 по 1945 входило в Судетскую область в составе Третьего рейха.

По состоянию на 1 января 2025 года в городе проживало 1333 человека.

Напомним

Чешское правительство решило не продавать легкие боевые самолеты Украине. Об этом заявил спикер парламента Чехии Томио Окамура.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Чешская Республика