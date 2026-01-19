Стрельба в мэрии чешского города Хршибска: есть погибшие и раненые, один нападавший ликвидирован

Фото: pixabay

В понедельник, 19 января, в чешском городе Хршибска на северо-западе произошла стрельба в здании местной мэрии. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на iDNES.

Детали

По данным местных СМИ, ранения получил мэр города Ян Махач. Нападавшими оказались местный наркоман и сын одной из сотрудниц горсовета, добавили правоохранительные органы.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар впоследствии сообщил, что один из нападавших был ликвидирован. Но среди раненых трое полицейских и трое гражданских.

Детали произошедшего выясняются.

Дополнительно

Впервые упоминание о городе Хршибска появилось в 1352 году. С 1938 по 1945 входило в Судетскую область в составе Третьего рейха.

По состоянию на 1 января 2025 года в городе проживало 1333 человека.

Напомним

Чешское правительство решило не продавать легкие боевые самолеты Украине. Об этом заявил спикер парламента Чехии Томио Окамура.