Стрілянина в мерії чеського міста Хршібска: є загиблі та поранені, один нападник ліквідований

18:36 • 104 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 3834 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 10077 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 12592 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 14711 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 17503 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14686 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 32680 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 32385 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18089 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 28161 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 48653 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 25543 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра19 січня, 11:20 • 18608 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 9468 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 71222 перегляди
Стрілянина в мерії чеського міста Хршібска: є загиблі та поранені, один нападник ліквідований

Київ • УНН

 • 620 перегляди

У чеському місті Хршібска сталася стрілянина в будівлі місцевої мерії. Загинули та поранені люди, серед яких - мер міста Ян Махач. Одного з трьох нападників ліквідували.

Стрілянина в мерії чеського міста Хршібска: є загиблі та поранені, один нападник ліквідований
Фото: pixabay

В понеділок, 19 січня, у чеському місті Хршібска на північному заході сталась стрілянина в будівлі місцевої мерії. Є загиблі і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на iDNES.

Деталі

За даними місцевих ЗМІ, поранення отримав мер міста Ян Махач. Нападниками виявились місцевий наркоман і син однієї з працівниць міськради, додали правоохоронні органи.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар згодом повідомив, що один з нападників був ліквідований. Але серед поранених троє поліцейських і троє цивільних.

Деталі того, що сталось, з’ясовуються.

Додатково

Вперше згадка про місто Хршібска з’явилась в 1352 році. З 1938 по 1945 входило до Судетської області у складі Третього рейху.

Станом на 1 січня 2025 року в місті проживало 1333 людей.

Нагадаємо

Чеський уряд вирішив не продавати легкі бойові літаки Україні. Про це заявив спікер парламенту Чехії Томіо Окамура.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Чехія