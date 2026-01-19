Стрілянина в мерії чеського міста Хршібска: є загиблі та поранені, один нападник ліквідований

Фото: pixabay

В понеділок, 19 січня, у чеському місті Хршібска на північному заході сталась стрілянина в будівлі місцевої мерії. Є загиблі і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на iDNES.

Деталі

За даними місцевих ЗМІ, поранення отримав мер міста Ян Махач. Нападниками виявились місцевий наркоман і син однієї з працівниць міськради, додали правоохоронні органи.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар згодом повідомив, що один з нападників був ліквідований. Але серед поранених троє поліцейських і троє цивільних.

Деталі того, що сталось, з’ясовуються.

Додатково

Вперше згадка про місто Хршібска з’явилась в 1352 році. З 1938 по 1945 входило до Судетської області у складі Третього рейху.

Станом на 1 січня 2025 року в місті проживало 1333 людей.

Нагадаємо

Чеський уряд вирішив не продавати легкі бойові літаки Україні. Про це заявив спікер парламенту Чехії Томіо Окамура.