Двое малышей погибли, 55 пострадали в детском саду в Израиле - The Jerusalem Post

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:59 • 678 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 1632 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 8538 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 23977 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 26426 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 16882 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 22627 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 30695 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40463 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 60536 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 17849 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 20199 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 39190 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 20156 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 13280 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 1632 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 23977 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 26426 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 39466 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 66528 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Дания
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 3192 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 20415 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 18036 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 27628 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 39958 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Financial Times
Дипломатка

Двое малышей погибли, 55 пострадали в детском саду в Израиле - The Jerusalem Post

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Двое малышей погибли, еще 55 получили травмы в детском саду в Иерусалиме. Причиной трагедии могла стать утечка угарного газа или отравление пищей.

Двое малышей погибли, 55 пострадали в детском саду в Израиле - The Jerusalem Post

В Израиле погибли двое малышей, еще около 55 получили травмы в результате инцидента, произошедшего в понедельник в детском саду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Трагедия произошла в детском саду в районе Ромема в Иерусалиме. По информации израильских медиа, отравление детей могло быть вызвано утечкой угарного газа из отопительного оборудования.

Израильская служба пожарной охраны и спасательных работ ранее отметила, что подозрение на наличие опасных веществ было исключено, но возможность отравления угарным газом от отопительного оборудования расследуется.

В то же время инспектор Министерства охраны окружающей среды отметил, что утечки газа не было - вероятно, что-то было в еде. Более 25 малышей прибыли в медицинский центр Shaare Zedek для лечения.

Министерство образования Израиля подтвердило, что поддерживает связь с аварийными службами. Там добавили, что учреждение не имеет лицензии министерства образования.

Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17.01.26, 23:44 • 10513 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Энергетика
Отопление
Израиль
Иерусалим