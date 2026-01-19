Двое малышей погибли, 55 пострадали в детском саду в Израиле - The Jerusalem Post
Киев • УНН
Двое малышей погибли, еще 55 получили травмы в детском саду в Иерусалиме. Причиной трагедии могла стать утечка угарного газа или отравление пищей.
В Израиле погибли двое малышей, еще около 55 получили травмы в результате инцидента, произошедшего в понедельник в детском саду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Трагедия произошла в детском саду в районе Ромема в Иерусалиме. По информации израильских медиа, отравление детей могло быть вызвано утечкой угарного газа из отопительного оборудования.
Израильская служба пожарной охраны и спасательных работ ранее отметила, что подозрение на наличие опасных веществ было исключено, но возможность отравления угарным газом от отопительного оборудования расследуется.
В то же время инспектор Министерства охраны окружающей среды отметил, что утечки газа не было - вероятно, что-то было в еде. Более 25 малышей прибыли в медицинский центр Shaare Zedek для лечения.
Министерство образования Израиля подтвердило, что поддерживает связь с аварийными службами. Там добавили, что учреждение не имеет лицензии министерства образования.
Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17.01.26, 23:44 • 10513 просмотров