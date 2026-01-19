Двоє малюків загинули, 55 постраждали в дитсадку в Ізраїлі - The Jerusalem Post

$43.180.08
Ексклюзив
15:17 • 12 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 730 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 1720 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 8602 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 24021 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 26461 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 16899 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 22649 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 30711 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40477 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Популярнi новини
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 18059 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 20440 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 39498 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 20319 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20 • 13442 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 1720 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 24021 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 26461 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 39501 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 66541 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Данія
Харків
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 3208 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 20442 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 18060 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 27635 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 39966 перегляди
Двоє малюків загинули, 55 постраждали в дитсадку в Ізраїлі - The Jerusalem Post

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Двоє малюків загинули, ще 55 отримали травми в дитячому садку в Єрусалимі. Причиною трагедії міг стати витік чадного газу або отруєння їжею.

Двоє малюків загинули, 55 постраждали в дитсадку в Ізраїлі - The Jerusalem Post

В Ізраїлі загинули двоє малюків, ще близько 55 отримали травми в результаті інциденту, що стався в понеділок у дитячому садку. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

Трагедія сталась у дитячому садку в районі Ромема в Єрусалимі. За інформацією ізраїльських медіа, отруєння дітей могло бути викликане витоком чадного газу з опалювального обладнання.

Ізраїльська служба пожежної охорони та рятувальних робіт раніше зазначила, що підозра на наявність небезпечних речовин була виключена, але можливість отруєння чадним газом від опалювального обладнання розслідується.

Водночас інспектор Міністерства охорони навколишнього середовища зазначив, що витоку газу не було - ймовірно, щось було в їжі. Понад 25 малюків прибули до медичного центру Shaare Zedek для лікування.

Міністерство освіти Ізраїлю підтвердило, що підтримує зв'язок з аварійними службами. Там додали, що заклад не має ліцензію міністерства освіти.

Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17.01.26, 23:44 • 10513 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
Енергетика
Опалення
Ізраїль
Єрусалим