Двоє малюків загинули, 55 постраждали в дитсадку в Ізраїлі - The Jerusalem Post

В Ізраїлі загинули двоє малюків, ще близько 55 отримали травми в результаті інциденту, що стався в понеділок у дитячому садку. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

Трагедія сталась у дитячому садку в районі Ромема в Єрусалимі. За інформацією ізраїльських медіа, отруєння дітей могло бути викликане витоком чадного газу з опалювального обладнання.

Ізраїльська служба пожежної охорони та рятувальних робіт раніше зазначила, що підозра на наявність небезпечних речовин була виключена, але можливість отруєння чадним газом від опалювального обладнання розслідується.

Водночас інспектор Міністерства охорони навколишнього середовища зазначив, що витоку газу не було - ймовірно, щось було в їжі. Понад 25 малюків прибули до медичного центру Shaare Zedek для лікування.

Міністерство освіти Ізраїлю підтвердило, що підтримує зв'язок з аварійними службами. Там додали, що заклад не має ліцензію міністерства освіти.

