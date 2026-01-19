$43.180.08
18:36 • 5876 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 13179 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 15765 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 18127 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 18878 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 22245 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15827 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 36751 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 35648 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18428 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
В Реестр ущерба от агрессии рф поступило 100 тысяч заявлений

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Реестр ущерба для Украины зафиксировал 100 тысяч заявлений от физических лиц относительно компенсации вреда, причиненного российской агрессией. Заявления касаются вреда здоровью, пыток, вынужденного перемещения и повреждения имущества.

Реестр ущерба для Украины получил 100 тысяч заявлений от физических лиц о компенсации вреда, убытков или вреда здоровью, причиненных российской агрессией. Об этом говорится на официальном сайте Реестра, пишет УНН.

Подробности

Поданные заявления относятся к следующим категориям: смерть или вред здоровью, пытки и сексуальное насилие, вынужденное перемещение, повреждение или уничтожение жилого имущества, а также другие формы материального и нематериального вреда, причиненного физическим лицам.

В то же время этот показатель охватывает лишь часть причиненного ущерба, и ожидается подача значительно большего количества заявлений по мере повышения осведомленности и открытия дополнительных категорий

- рассказал исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский.

Отмечается, что физические лица могут подать заявления через портал "Дія". Это можно сделать позже, если помешают перебои с электричеством или связью. Кроме того, постепенно будут добавляться дополнительные категории для бизнеса и государства.

Ольга Розгон

