В Реестр ущерба от агрессии рф поступило 100 тысяч заявлений

Реестр ущерба для Украины получил 100 тысяч заявлений от физических лиц о компенсации вреда, убытков или вреда здоровью, причиненных российской агрессией. Об этом говорится на официальном сайте Реестра, пишет УНН.

Подробности

Поданные заявления относятся к следующим категориям: смерть или вред здоровью, пытки и сексуальное насилие, вынужденное перемещение, повреждение или уничтожение жилого имущества, а также другие формы материального и нематериального вреда, причиненного физическим лицам.

В то же время этот показатель охватывает лишь часть причиненного ущерба, и ожидается подача значительно большего количества заявлений по мере повышения осведомленности и открытия дополнительных категорий - рассказал исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский.

Отмечается, что физические лица могут подать заявления через портал "Дія". Это можно сделать позже, если помешают перебои с электричеством или связью. Кроме того, постепенно будут добавляться дополнительные категории для бизнеса и государства.

