Помощь всем, кто потерял место жительства: в реестр возмещения ущерба, нанесенного агрессией РФ, добавлена новая категория
Киев • УНН
Реестр ущерба от агрессии РФ дополнен новой категорией A3.3 – Утрата жилья или места жительства. Она охватывает не только владельцев, но и арендаторов, а также тех, кто потерял возможность жить у родственников.
Реестр ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, пополнился новой категорией, касающейся граждан, потерявших место жительства в результате войны.
Передает УНН со ссылкой на Маркияна Ключковского, исполнительного директора Реестров ущерба для Украины.
Детали
В работе Register of Damage for Ukraine - RD4U, открыта подача заявлений по категории A3.3 – Утрата жилья или места жительства.
Категория касается граждан, кто потерял жилье или место жительства в результате войны, развязанной Россией против Украины.
Как пояснил исполнительный директор Реестров ущерба для Украины, новая категория фокусирует проблему потери дома или мест, которые для людей были домом, где они жили. То есть - не только "о имуществе и собственности".
Категория охватывает не только владельцев поврежденного или разрушенного жилья, но и тех, кто арендовал жилье или проживал у родственников или других лиц, и потерял возможность там жить
Сейчас такие потери можно официально зафиксировать через подачу заявлений о возмещении причиненного ущерба.
Ключковский добавил, что в целом реестр продолжает накапливать заявления относительно потери или причиненного жилью ущерба, в результате военных действий РФ в Украине.
Зафиксировано 70 000 заявлений, и с каждой новой категорией мы приближаемся к полной картине ущерба, причиненного Украине и ее гражданам.
Напомним
В Украине продолжается сбор заявлений в Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ. Подать их можно через портал "Дія". До конца 2025 года планировалось открыть 45 категорий.