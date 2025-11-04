Помощь всем, кто потерял место жительства: в реестр возмещения ущерба, нанесенного агрессией РФ, добавлена новая категория

Реестр ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, пополнился новой категорией, касающейся граждан, потерявших место жительства в результате войны.

Передает УНН со ссылкой на Маркияна Ключковского, исполнительного директора Реестров ущерба для Украины.

В работе Register of Damage for Ukraine - RD4U, открыта подача заявлений по категории A3.3 – Утрата жилья или места жительства.

Категория касается граждан, кто потерял жилье или место жительства в результате войны, развязанной Россией против Украины.

Как пояснил исполнительный директор Реестров ущерба для Украины, новая категория фокусирует проблему потери дома или мест, которые для людей были домом, где они жили. То есть - не только "о имуществе и собственности".

Категория охватывает не только владельцев поврежденного или разрушенного жилья, но и тех, кто арендовал жилье или проживал у родственников или других лиц, и потерял возможность там жить