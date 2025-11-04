Допомога усім, хто втратив місце проживання: у реєстр відшкодування збитків, завданих агресією рф, додано нову категорію

Реєстр збитків, завданих агресією російської Федерації проти України, поповнився новою категорією, яка стосується громадян, які втратили місце проживання внаслідок війни.

Передає УНН із посиланням на Маркіяна Ключковського, виконавчого директора Реєстрів збитків для України.

У роботі Register of Damage for Ukraine - RD4U, відкрито подання заяв за категорією A3.3 – Втрата житла або місця проживання.

Категорія стосується громадян, хто втратив житло чи місце проживання внаслідок війни, розв’язаної росією проти України.

Як пояснив виконавчий директор Реєстрів збитків для України, нова категорія фокусує проблему втрати домівки або місць, які для людей буди домом, де вони жили. Тобто - не лише "про майно і власність".

Категорія охоплює не лише власників пошкодженого чи зруйнованого житла, але й тих, хто орендував житло або проживав у родичів чи інших осіб, і втратив можливість там жити