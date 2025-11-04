Допомога усім, хто втратив місце проживання: у реєстр відшкодування збитків, завданих агресією рф, додано нову категорію

ukenru
15:06 • 5032 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 15508 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 17511 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 14586 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 15646 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 14296 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20640 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44823 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24297 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81224 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 12268 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41588 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32455 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16811 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11452 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 15510 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11601 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 17513 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44823 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Антоніу Гутерреш
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Покровськ
Румунія
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16920 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32561 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 29090 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 33224 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 42757 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Audi Q5
Фільм

Допомога усім, хто втратив місце проживання: у реєстр відшкодування збитків, завданих агресією рф, додано нову категорію

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Реєстр збитків від агресії рф доповнено новою категорією A3.3 – Втрата житла або місця проживання. Вона охоплює не лише власників, а й орендарів та тих, хто втратив можливість жити у родичів.

Допомога усім, хто втратив місце проживання: у реєстр відшкодування збитків, завданих агресією рф, додано нову категорію

Реєстр збитків, завданих агресією російської Федерації проти України, поповнився новою категорією, яка стосується громадян, які втратили місце проживання внаслідок війни.

Передає УНН із посиланням на Маркіяна Ключковського, виконавчого директора Реєстрів збитків для України.

Деталі

У роботі Register of Damage for Ukraine - RD4U, відкрито подання заяв за категорією A3.3 – Втрата житла або місця проживання.

Категорія стосується громадян, хто втратив житло чи місце проживання внаслідок війни, розв’язаної росією проти України. 

Як пояснив виконавчий директор Реєстрів збитків для України, нова категорія фокусує проблему втрати домівки або місць, які для людей буди домом, де вони жили. Тобто - не лише "про майно і власність".

Категорія охоплює не лише власників пошкодженого чи зруйнованого житла, але й тих, хто орендував житло або проживав у родичів чи інших осіб, і втратив можливість там жити

- зазначив Маркіян Ключковський. 

Наразі такі трати можна офіційно зафіксувати через подання заяв про відшкодування завданих збитків.

Ключковський додав, що загалом реєстр продовжує накопичувати заяви щодо втрати або завданої житлу шкоди, внаслідок військових дій рф в Україні.

Зафіксовано 70 000 заяв, і з кожною новою категорією ми наближаємося до повної картини шкоди, завданої Україні та її громадянам.

- наголосив представник Register of Damage for Ukraine - RD4U.

Нагадаємо

В Україні триває збір заяв до Реєстру збитків, завданих агресією рф. Подати їх можна через портал "Дія". До кінця 2025 року планувалося відкрити 45 категорій.

Ігор Тележніков

СуспільствоНерухомість
Війна в Україні
Україна