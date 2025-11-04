Допомога усім, хто втратив місце проживання: у реєстр відшкодування збитків, завданих агресією рф, додано нову категорію
Київ • УНН
Реєстр збитків від агресії рф доповнено новою категорією A3.3 – Втрата житла або місця проживання. Вона охоплює не лише власників, а й орендарів та тих, хто втратив можливість жити у родичів.
Передає УНН із посиланням на Маркіяна Ключковського, виконавчого директора Реєстрів збитків для України.
Деталі
У роботі Register of Damage for Ukraine - RD4U, відкрито подання заяв за категорією A3.3 – Втрата житла або місця проживання.
Категорія стосується громадян, хто втратив житло чи місце проживання внаслідок війни, розв’язаної росією проти України.
Як пояснив виконавчий директор Реєстрів збитків для України, нова категорія фокусує проблему втрати домівки або місць, які для людей буди домом, де вони жили. Тобто - не лише "про майно і власність".
Категорія охоплює не лише власників пошкодженого чи зруйнованого житла, але й тих, хто орендував житло або проживав у родичів чи інших осіб, і втратив можливість там жити
Наразі такі трати можна офіційно зафіксувати через подання заяв про відшкодування завданих збитків.
Ключковський додав, що загалом реєстр продовжує накопичувати заяви щодо втрати або завданої житлу шкоди, внаслідок військових дій рф в Україні.
Зафіксовано 70 000 заяв, і з кожною новою категорією ми наближаємося до повної картини шкоди, завданої Україні та її громадянам.
Нагадаємо
В Україні триває збір заяв до Реєстру збитків, завданих агресією рф. Подати їх можна через портал "Дія". До кінця 2025 року планувалося відкрити 45 категорій.