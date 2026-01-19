$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 11130 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 13931 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 16390 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 17569 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 20779 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15484 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 35500 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 34595 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18335 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
До Реєстру збитків від агресії рф надійшло 100 тисяч заяв

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Реєстр збитків для України зафіксував 100 тисяч заяв від фізичних осіб щодо компенсації шкоди, завданої російською агресією. Заяви стосуються шкоди здоров'ю, катувань, вимушеного переміщення та пошкодження майна.

До Реєстру збитків від агресії рф надійшло 100 тисяч заяв

Реєстр збитків для України отримав 100 тисяч заяв від фізичних осіб щодо компенсації шкоди, збитків або шкоди здоров’ю, завданих російською агресією. Про це йдеться на офіційному сайті Реєстру, пише УНН.

Деталі

Подані заяви належать до таких категорій: смерть або шкода здоров’ю, катування та сексуальне насильство, вимушене переміщення, пошкодження або знищення житлового майна, а також інші форми матеріальної та нематеріальної шкоди, завданої фізичним особам.

Водночас цей показник охоплює лише частину завданих збитків, і очікується подання значно більшої кількості заяв у міру підвищення обізнаності та відкриття додаткових категорій

- розповів виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський.

Зазначається, що фізичні особи можуть подати заяви через портал "Дія". Це можна зробити пізніше, якщо на заваді стануть перебої з електрикою чи зв’язком. Крім того, поступово додаватимуться додаткові категорії для бізнесу та держави.

Допомога усім, хто втратив місце проживання: у реєстр відшкодування збитків, завданих агресією рф, додано нову категорію 04.11.25, 17:01 • 2828 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Україна