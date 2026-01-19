До Реєстру збитків від агресії рф надійшло 100 тисяч заяв

Реєстр збитків для України отримав 100 тисяч заяв від фізичних осіб щодо компенсації шкоди, збитків або шкоди здоров’ю, завданих російською агресією. Про це йдеться на офіційному сайті Реєстру, пише УНН.

Деталі

Подані заяви належать до таких категорій: смерть або шкода здоров’ю, катування та сексуальне насильство, вимушене переміщення, пошкодження або знищення житлового майна, а також інші форми матеріальної та нематеріальної шкоди, завданої фізичним особам.

Водночас цей показник охоплює лише частину завданих збитків, і очікується подання значно більшої кількості заяв у міру підвищення обізнаності та відкриття додаткових категорій - розповів виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський.

Зазначається, що фізичні особи можуть подати заяви через портал "Дія". Це можна зробити пізніше, якщо на заваді стануть перебої з електрикою чи зв’язком. Крім того, поступово додаватимуться додаткові категорії для бізнесу та держави.

Допомога усім, хто втратив місце проживання: у реєстр відшкодування збитків, завданих агресією рф, додано нову категорію