В Швеции разоблачили белорусских монахинь, работавших на военную разведку россии

Шведские правоохранительные органы разоблачили монахинь Свято-Елисаветинского монастыря в Беларуси, которых подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, женщины на протяжении многих лет действовали на территории стран Европейского Союза под прикрытием религиозной деятельности. Они собирали средства от продажи культовой продукции, которые впоследствии переводили на нужды вооруженных сил РФ, а также посещали временно оккупированные территории Украины.

Зимой 2025 года они приехали в Швецию для продолжения своей деятельности. Тогда же протоиерей Андрей Лемешонок открыто назвал свой монастырь "боевой единицей" в войне против Украины.

Этот случай ярко демонстрирует, что РФ использует РПЦ как инструмент гибридного влияния. Под религиозным прикрытием они собирают информацию, распространяют пророссийскую пропаганду, легитимизируют агрессию против Украины и создают сети влияния на западные общества - говорится в сообщении.

Угроза заключается в том, что церковные структуры пользуются правовой защитой и кредитом доверия в демократических странах. Это позволяет им влиять на общественное мнение, формировать выгодное Кремлю отношение к санкциям и войне, а в критический момент — использоваться для дестабилизации.

