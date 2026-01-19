В Швеции разоблачили белорусских монахинь, работавших на военную разведку россии

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:12 • 3508 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 9598 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 12328 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 14477 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 17211 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14619 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32484 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 32260 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18080 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23680 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 28018 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 48480 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 25446 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 18517 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 9228 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 17217 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32488 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 32261 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 48554 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 71085 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Китай
Дания
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 9332 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 28081 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 24559 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 30045 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 42286 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136

В Швеции разоблачили белорусских монахинь, работавших на военную разведку россии

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Шведские правоохранители разоблачили белорусских монахинь, которые действовали под прикрытием религиозной деятельности, собирая средства для ВС рф и распространяя пророссийскую пропаганду. Они посещали оккупированные территории Украины и использовались рф как инструмент гибридного влияния.

В Швеции разоблачили белорусских монахинь, работавших на военную разведку россии

Шведские правоохранительные органы разоблачили монахинь Свято-Елисаветинского монастыря в Беларуси, которых подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, женщины на протяжении многих лет действовали на территории стран Европейского Союза под прикрытием религиозной деятельности. Они собирали средства от продажи культовой продукции, которые впоследствии переводили на нужды вооруженных сил РФ, а также посещали временно оккупированные территории Украины.

Зимой 2025 года они приехали в Швецию для продолжения своей деятельности. Тогда же протоиерей Андрей Лемешонок открыто назвал свой монастырь "боевой единицей" в войне против Украины.

Этот случай ярко демонстрирует, что РФ использует РПЦ как инструмент гибридного влияния. Под религиозным прикрытием они собирают информацию, распространяют пророссийскую пропаганду, легитимизируют агрессию против Украины и создают сети влияния на западные общества

- говорится в сообщении.

Угроза заключается в том, что церковные структуры пользуются правовой защитой и кредитом доверия в демократических странах. Это позволяет им влиять на общественное мнение, формировать выгодное Кремлю отношение к санкциям и войне, а в критический момент — использоваться для дестабилизации.

В Швеции арестовали экс-сотрудника Вооруженных сил по подозрению в шпионаже в пользу РФ15.01.26, 23:47 • 3288 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Европейский Союз
Швеция
Украина