У Швеції викрили білоруських монахинь, які працювали на воєнну розвідку росії

Шведські правоохоронні органи викрили монахинь Свято-Єлисаветинського монастиря в білорусі, яких підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, жінки протягом багатьох років діяли на території країн Європейського Союзу під прикриттям релігійної діяльності. Вони збирали кошти від продажу культової продукції, які згодом переказували на потреби збройних сил рф, а також відвідували тимчасово окуповані території України.

Взимку 2025 року вони приїхали до Швеції для продовження своєї діяльності. Тоді ж протоієрей андрій лемешонок відкрито назвав свій монастир "бойовою одиницею" у війні проти України.

Цей випадок яскраво демонструє, що рф використовує рпц як інструмент гібридного впливу. Під релігійним прикриттям вони збирають інформацію, поширюють проросійську пропаганду, легітимізують агресію проти України та створюють мережі впливу на західні суспільства - йдеться у повідомленні.

Загроза полягає у тому, що церковні структури користуються правовим захистом і кредитом довіри у демократичних країнах. Це дозволяє їм впливати на громадську думку, формувати вигідне кремлю ставлення до санкцій та війни, а у критичний момент — використовуватися для дестабілізації.

