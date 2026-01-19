$43.180.08
Венгерская MOL подписала предварительное соглашение о покупке сербской NIS у российской "Газпром нефти"

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Венгерская MOL Group подписала предварительное соглашение о приобретении 56,15% акций сербской NIS у российской "Газпром нефти". Сделка требует одобрения Управления по контролю за иностранными активами США из-за санкций.

Венгерская MOL подписала предварительное соглашение о покупке сербской NIS у российской "Газпром нефти"

Венгерская энергетическая компания MOL Group объявила о подписании предварительного соглашения о приобретении 56,15% акций сербской нефтяной компании NIS. В настоящее время мажоритарный пакет акций принадлежит российской "Газпром нефти", находящейся под санкциями США. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Согласно заявлению MOL Group, завершение сделки зависит от решения Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Поскольку против NIS были введены санкции в рамках ограничений против энергетического сектора РФ, сделка требует официального одобрения Вашингтона. Стороны планируют подписать финальный договор купли-продажи до 31 марта. В настоящее время NIS имеет лицензию OFAC на ведение переговоров о продаже, которая действует до 24 марта.

Стратегическое значение для региона

"Нефтяная промышленность Сербии" (NIS) фактически монополизировала нефтяной рынок страны и эксплуатирует единственный сербский НПЗ. Председатель правления MOL Group Жолт Гернади отметил, что эта покупка усилит присутствие венгерской компании в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Завод в Сербии получил первую нефть после отмены санкций США - Reuters09.01.26, 19:49 • 3998 просмотров

Также сообщается о переговорах с национальной нефтяной компанией ОАЭ (ADNOC) относительно ее возможного присоединения к проекту в качестве миноритарного акционера.

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович подтвердила, что в рамках ожидаемой сделки доля сербского правительства в NIS увеличится на 5% – с нынешних 29,87% до почти 35%. Это позволит государству усилить влияние на стратегическое предприятие после выхода российского капитала. 

Венгерская Mol близка к сделке по покупке доли "газпрома" в подсанкционном сербском НПЗ15.01.26, 15:36 • 3818 просмотров

Степан Гафтко

