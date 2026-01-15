Венгерская Mol близка к сделке по покупке доли «Газпрома» в подсанкционном сербском НПЗ

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. приближается к поглощению единственного нефтеперерабатывающего завода Сербии на фоне того, как санкции США вынуждают российскую ПАО "Газпром нефть" продать свой контрольный пакет акций, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Через несколько дней Mol и "Газпром нефть" объявят о сделке по доле российской компании в NIS AD, после чего Венгрия обратится к властям США с просьбой снять санкции с сербского НПЗ, заявил в четверг в Белграде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сербия преодолевает топливный кризис с помощью экстренных поставок от Mol после того, как санкции США в отношении NIS вступили в силу в октябре. Санкции, введенные за полномасштабное вторжение России в Украину, были временно сняты в конце декабря, чтобы дать время для переговоров о поглощении.

По словам Сийярто, Mol хочет получить контрольный пакет акций NIS, что было бы благом для будапештской нефтяной компании, которая уже эксплуатирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии, Хорватии и Словакии. Акции Mol выросли более чем на 2% после комментариев Сийярто, увеличив годовой прирост до 18%.

Компании, связанные с "Газпромом", в настоящее время владеют 56% акций NIS, причем сербское государство контролирует 30%, а мелкие акционеры владеют остальными. Сербия хотела бы увеличить свою долю на 5 процентных пунктов, заявила министр энергетики страны Дубравка Джедович Ханданович.

"Цель состоит в том, чтобы переговоры завершились на этой неделе и подписать обязательное соглашение о передаче собственности" с "Газпромом", прежде чем обратиться к США с просьбой отменить санкции, сказала Ханданович на совместном брифинге с Сийярто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится использовать свои отношения с главой Кремля Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в переговорах по нефтеперерабатывающему заводу NIS, после лет развития тесных связей с американским и российским президентами. Сделка даст Орбану потенциальный толчок перед выборами 12 апреля, на фоне того, как его правящая партия отстает в опросах после 16 лет пребывания у власти, пишет издание.

Активы NIS включают нефтеперерабатывающий завод в Панчево мощностью 4,8 миллиона тонн в год, а также сеть розничных автозаправочных станций в Сербии, Румынии, Болгарии и Боснии.

